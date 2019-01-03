「零死角美女」迪麗熱巴搞笑模仿台灣腔

周渝民和迪麗熱巴。（中天提供）

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周渝民和迪麗熱巴。（中天提供）
周渝民和迪麗熱巴。（中天提供）
周渝民和迪麗熱巴。（中天提供）
迪麗熱巴俏皮的一面。（翻攝youtube、中天提供）

大陸「零死角美女」迪麗熱巴與周渝民（仔仔）合拍古裝劇《烈火如歌》，4日起將在中天綜合台晚上8點、中天娛樂台晚上10點首播。個性活潑的她，在片場是眾人開心果，拍戲時經常搞笑模仿「台灣腔」，如對著工作人員說「收工了！朋友們！緊『髒』嗎？」故意ㄓ、ㄗ不分，沒捲舌就拗成是「台式國語」，笑翻眾人。

26歲的迪麗熱巴演出《三生三世十里桃花》之後人氣飆漲，成為搶手一線花旦，挑梁的《烈火如歌》在網路平台播出時，創下最快突破50億點擊的驚人成績，更在多個網路平台同時搶下人氣王寶座，化身收視率女王。她在《烈火》中飾演烈火山莊大小姐，大讚仔仔劇中角色，「他知道妳心中在想什麼，可以做到所有你說出來、沒說出來的事情，這應該是每個女孩心中夢想的男朋友。」

迪麗熱巴是維吾爾族女孩，上週她在「2018世界百大最美臉孔」中搶進16名，美麗臉孔再獲全球認證。她在社交平台非常活躍，熱中拍攝年輕人瘋迷的「抖音」影片，可愛賣萌模樣被粉絲誇是「抖音女神」，日前她上傳只露出一雙大眼的影片，一開始先是溫柔無害的沒睡飽眼神，瞬間又轉變為殺氣十足的凶狠眼光，短短不到10秒的影片一PO上微博，不到12小時即破10萬按讚。

不過愛拍抖音影片的迪麗熱巴，竟意外在影片中被抓包「身後有男人」的漏網鏡頭。上週她頂著空氣瀏海與波浪大捲髮、穿著浪漫的白色高領透膚蕾絲上衣，套用粉嫩色的濾鏡特效，對嘴說出台詞「天堂人滿，地獄打烊，所以我留在人間，當禍害啊！」配上玄幻的背景音樂以及她迷濛勾人的眼神，電力十足。不過眼尖網友發現，在某幾個鏡頭的後方，出現一個男人躺在床上，經紀人表示，當天是在時裝拍照片場，身邊都是一群工作人員，躺的是沙發不是床。

(中時 )

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