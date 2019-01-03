后里青農歲末送暖 贈華山長者有機玉米

台中市青年農業發展協會捐贈黑寶玉米，農業局長蔡精強及市議員王朝坤出席儀式。(陳淑娥攝)

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台中市青年農業發展協會捐贈有機黑寶玉米，溫暖華山基金會長者。(陳淑娥攝)

歲末寒冬送暖！台中市青年農業發展協會在台中市府有機專區種植有機農產，由於黑寶玉米陸續採收中，3日特別在后里區捐贈儀式，溫暖華山創世基金會長者，為寒冬注入一股暖流。

捐贈儀式3日在后里膳禾軒溯源餐廳舉行，由有機專區創辦人、台中市農業局長蔡精強及市議員王朝坤共同出席，希望讓弱勢團體感受溫暖，並再度喚醒國人有機農產普及和食材溯源的重要性。

王朝坤表示，有機專區歷經了3位市長催生，終於由不起眼的毛毛蟲羽化為世人眼裡的繽紛彩蝶，他先前跟著專區裡的回留農村青年，於風災前做防災防治，這些年輕人的成長所創造出來的，不只是農產的產值，而是世人對農業職人的全新價值。

專區執行長楊竣鈞指出，在不使用農藥及過量肥料下，種植出健康安全有機的蔬果，並積極推廣有機健康的蔬果普及化，讓民眾能吃的安心，希望若干年後，在政府的大力輔導推廣下，能夠將台灣打造成真正的有機島。

華山基金會后里站表示，感謝議員、市府及在地小農拋磚引玉，號召更多在地企業與善心人士，長期幫助弱勢長者，敬邀大家用實際行動一同關愛厝邊老人，目前更急需募集年夜飯，每份600元，或是認助弱勢長輩常年服務經費每月1250元。

(中時 )

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