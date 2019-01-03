吃了超排毒！這種水果的維生素C打趴柑橘類

2019年01月03日 20:49 中時電子報 陳儷方 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

從黑心食品到環境荷爾蒙污染，台灣人近年食難安心，尤其對忙碌的外食族來說，想避免毒從口入，幾乎是不可能的事。因此除了在挑選食材前下工夫，平時不妨多攝取富含抗氧化物的食物，像是維生素Ｃ、Ｅ的蔬果等，幫助強化身體的排毒機制。

不過，你知道冬季本土盛產的水果中，誰的維生素Ｃ最豐富嗎？給三次機會：番茄？柳丁？還是柑橘？

答案揭曉－－－維生素Ｃ含量最豐富的水果是芭樂。

很難相信嗎？真的就是它。事實上，芭樂的維生素C含量比柑橘足足高了２倍多。以每100g計算，芭樂維生素C含量約為80.7mg、聖女番茄67mg、柳丁為38mg，柑橘則只有31mg。

而且芭樂早在幾年前，就因為它的抗氧化能力在國內外一炮而紅，實力超乎想像。台灣大學園藝系教授林宗賢曾將33種國產水果分析發現，珍珠芭樂的抗氧化能力和桑椹、巨峰葡萄同為第一領先群，珍珠芭樂的抗氧化力甚至比維生素C超高的奇異果還高。

不過，柑橘的好處也不遑多讓，雖然它的維生素C並非含量最高的，但它含有多種抗氧化物質如多酚類和類黃酮素，抗發炎及抗氧化的效果也很好，不但防癌還能預防心血管疾病，美國營養學界也曾大聲疾呼，「吃一顆柑橘比吞維他命C效果更好。」

至於抗氧化物為何能夠幫助排除體內的毒素？這是因為身體代謝毒性物質時，會產生傷害細胞的自由基，在人體內四處亂竄，形成「氧化壓力」，近年來醫界普遍認為，退化性疾病、慢性發炎、甚至癌症，都和這種壓力脫不了關係。而食物中的抗氧化物所挾帶的電子能中和這些自由基，使其能順利被代謝排出體外，避免肝臟解毒系統受到損害。

工作疲勞、壓力大或嘴破時，醫師也常會建議要多攝取富含維生素Ｃ的食物。因為精神緊張或感到壓力時，身體會分泌大量的腎上腺素，使心跳加速，血液流速增加。而這個過程，需要消耗掉大量的維生素Ｃ，要是又習慣靠抽菸舒緩精神壓力，維生素Ｃ流失的速度會更快。

不過，要提醒的是，雖然抗氧化物對身體的好處被大加推崇，但弔詭的是，如果使以高劑量的抗氧化補充品來取代，結果就不大同。近年來國際上陸續有大規模醫學研究發現，長期服用抗氧化維他命或營養補充劑，非但無助抵禦癌症或預防心血管疾病，甚至可能對健康有害。

因為天然的食物中，還有許多尚未被研究出的植化素與多種抗氧化劑，這些成分共同在體內達成了最適切的抗氧化反應。若是只補充單一種高量的抗氧化物，則會造成中和電子的反應不穩定，產生「促氧化」的反效果。

因此專家建議，要從真食物中來攝取這些營養素，而不要只仰賴單一種補充品。此外，若能同時攝取維他命E與維他命C，抗氧化效果更好。

●還有哪些食物富含維生素Ｃ：木瓜、西瓜、鳳梨、草莓、青椒、芽菜、芥藍、菠菜、花椰菜

●還有哪些食物富含維生素Ｅ：豆類、胚芽、堅果、南瓜、秋刀魚、青花魚、沙丁魚

(中時電子報)