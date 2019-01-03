想吃洋味年菜的看過來！美式餐廳也有圍爐大餐、年菜外帶組

2019年01月03日 22:12 中時 何書青

TGI FRIDAYS推出「豬事如意新年團聚四人套餐」。（TGI FRIDAYS提供）

農曆春節進入倒數，準備年夜飯總是讓所有家庭勞心勞力，北軒餐飲集團旗下美式連鎖餐廳TGI FRIDAYS與Texas Roadhouse於1月22至2月18日間，祭出西式年菜雙人、4人套餐，無論是大家庭的澎湃大份量、或是溫馨小家庭的精緻組合都有，讓喜歡西式餐點的家庭在農曆新年也可大快朵頤。

現代人的年夜飯早已不侷限於中式料理，美味的西餐也是全家能大快朵頤的選擇。TGI FRIDAYS於1月22至2月18日推出的「2019豬事如意新年團聚套餐」，有2人或4人套餐可選，都包含湯品、開胃菜、沙拉、特選主餐、主廚精選、精選甜點、特調飲品，共7道餐點，2人套餐為2200元，4人則是每套4200元。

外帶年菜需求持續成長，TGI FRIDAYS也在1月11日至2月10日推出「2019 豬事大吉外帶年菜組」，包含清新香橘烤雞肉沙拉、特製開胃菜組合（酥炸魚柳條、田納西芝麻雞柳及馬芝拉條）、香辣泰國雞肉麵，還有最受歡迎的整份雙醬炭烤豬肋排；若於1月11日至2月3日預購外帶年菜，還能享每組2188元的早鳥優惠價。

而在美國十分受歡迎牛排連鎖餐廳Texas Roadhouse德州鮮切牛排，也在1月22至2月18日推出「2019 好運雙人年菜套餐」，湯品、沙拉、開胃菜、主餐、飲品共5道餐點，每套2600元，適合年輕小家庭歡度年節；此外，Texas Roadhouse還有提供份量更多的4人套餐，每套4800元。

為歡慶新春，1月18日起至6月1日間，若到Texas Roadhouse消費即可獲得「好運熟客券」1份，內容有2月份到6月份消費滿千就能使用的免費餐點兌換券，包括特製菲力牛排沙拉、酥炸牛排、冠軍豬肋排（四骨）等，讓消費者在新年享受超值美味；此外，也同步祭出網路會員回饋方案，1月22至2月18日間，只要是網路會員消費好運套餐，並出示EDM的優惠券，就可免費兌換起司蛋糕1份。

(中時 )