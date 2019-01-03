想吃洋味年菜的看過來！美式餐廳也有圍爐大餐、年菜外帶組

Texas Roadhouse推出「2019好運雙人年菜套餐」。（Texas Roadhouse提供）

友善列印
中時
TGI FRIDAYS推出「豬事如意新年團聚四人套餐」。（TGI FRIDAYS提供）

農曆春節進入倒數，準備年夜飯總是讓所有家庭勞心勞力，北軒餐飲集團旗下美式連鎖餐廳TGI FRIDAYS與Texas Roadhouse於1月22至2月18日間，祭出西式年菜雙人、4人套餐，無論是大家庭的澎湃大份量、或是溫馨小家庭的精緻組合都有，讓喜歡西式餐點的家庭在農曆新年也可大快朵頤。

現代人的年夜飯早已不侷限於中式料理，美味的西餐也是全家能大快朵頤的選擇。TGI FRIDAYS於1月22至2月18日推出的「2019豬事如意新年團聚套餐」，有2人或4人套餐可選，都包含湯品、開胃菜、沙拉、特選主餐、主廚精選、精選甜點、特調飲品，共7道餐點，2人套餐為2200元，4人則是每套4200元。

外帶年菜需求持續成長，TGI FRIDAYS也在1月11日至2月10日推出「2019 豬事大吉外帶年菜組」，包含清新香橘烤雞肉沙拉、特製開胃菜組合（酥炸魚柳條、田納西芝麻雞柳及馬芝拉條）、香辣泰國雞肉麵，還有最受歡迎的整份雙醬炭烤豬肋排；若於1月11日至2月3日預購外帶年菜，還能享每組2188元的早鳥優惠價。

而在美國十分受歡迎牛排連鎖餐廳Texas Roadhouse德州鮮切牛排，也在1月22至2月18日推出「2019 好運雙人年菜套餐」，湯品、沙拉、開胃菜、主餐、飲品共5道餐點，每套2600元，適合年輕小家庭歡度年節；此外，Texas Roadhouse還有提供份量更多的4人套餐，每套4800元。

為歡慶新春，1月18日起至6月1日間，若到Texas Roadhouse消費即可獲得「好運熟客券」1份，內容有2月份到6月份消費滿千就能使用的免費餐點兌換券，包括特製菲力牛排沙拉、酥炸牛排、冠軍豬肋排（四骨）等，讓消費者在新年享受超值美味；此外，也同步祭出網路會員回饋方案，1月22至2月18日間，只要是網路會員消費好運套餐，並出示EDM的優惠券，就可免費兌換起司蛋糕1份。

(中時 )

2019台北冬季旅展華信航空加碼送… 大海的好滋味～冬季限定「廣島牡…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。