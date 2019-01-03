金融時報：陸美貿易戰「風暴在不遠處的地平線上升騰」

2019年01月03日 21:52 中時 諶悠文

美陸貿易戰的90天休戰期至今已過去1/3，英國《金融時報》今天的一篇文章指出，北京方面要在3個月內兌現的對美採購幾無可能，更何況要推動結構性改革，未來美陸貿易戰的「風暴在聚集」。

北京九鼎公共事務研究所研究員何永勤撰文指出，90天的停火類似美方的最後通牒，被陸媒體轉換為「中國外交的重大勝利」。

文章提到，扣除耶誕節、新年及春節假期，90天的時間並不算多，要讓成見很深、利益衝突的美陸雙方達成貿易協議而阻止貿易戰，並不是容易。雙方、尤其是陸方，更需要展現足夠的誠意。

但迄今，陸方真正落實的動作離美方的期待相距甚遠。倒數計時早已開始，「風暴在不遠處的地平線上升騰」。但客觀來說，要想在短期內解決雙方貿易失衡的問題，是不可能的。

該文指出，根據美國總統川普的推特，美陸12月1日達成的協議中，陸方承諾的採購額度可能高達1.2兆美元。但目前北京的採購額度只是「灑灑水」而已，美國官員已公開抱怨中方動作遲緩。然而，3個月內能完成的採購額度是有限的。

然而，除了擴大採購，文章認為，諸如智慧財產權保護不力、強制技術轉讓、市場未全面放開、國企補貼、「中國製造2025」、非關稅壁壘等「中國特色」象徵，要想在短時間內重新構造，幾乎是異想天開。

文章直指，目前看來，大部分人對美陸貿易戰能否在這90天內落幕是悲觀的。但這篇文章認為，90天期限到來時，陸方一定會做足姿態，雙方很可能會達成另一個象徵性的和解協議。但重要的問題是，這個協議的可信度如何。

文章說，美陸即使達成協議，也無法化解已存在的縱深層次矛盾。北京在政治上無法接受城下之盟，也沒有將政治體制改弦易轍的意願。陸美之間的敵意和負面情緒，將會繼續累積。

這篇文章還指出，在宏觀的歷史背景下可清晰地看出，貿易戰只不過是美陸交鋒的前沿，絕不是美陸衝突的全部。觀察家們幾無爭議地認為，過去數年，「遏制中國」已成為美國政治精英的核心共識。

(中時 )