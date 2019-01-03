UBA》風波後首次出賽 洪楷傑：全力助隊獲勝

2019年01月03日 20:56 中時電子報 陳筱琳 ／新北報導 ／新北報導

政治大學男籃隊球員洪楷傑近日面臨被控騙財的風波，加上上階段預賽因為受傷無法出賽，內心飽受煎熬，不過今天回到比賽場上，貢獻全隊次高的15分，外帶6籃板、4抄截，助隊78：63擊退醒吾科大，終止了4連敗。

面對子弟兵遭控騙財一事，政大總教練陳子威表示，目前已經進入司法程序，細節就不便多說，一切按規定處理，洪楷傑該面對的懲處也會接受，未來也會做好球隊生活管理，希望大學生回歸正常運動員生活，「楷傑上階段預賽真的是受傷才無法出賽，他內心也很難過，這件事從去年8月就一直在調查，球隊壓力也很大，期許楷傑可以用球技證明自己能為球隊付出。」

洪楷傑今天也準備了一份聲明，他說：「上階段真的是受傷無法上場，看到球隊主場那麼多觀眾加油，卻沒能出賽真的很難過，關於騙財這件事，已經進入司法程序，希望司法機關可以盡快查明真相，未來個人事務會處理謹慎、謹慎交友，造成風波非常抱歉。」

洪楷傑是在高雄預賽扭到右腳踝，上階段4場比賽都沒能打，陳子威補充：「楷傑才回來練不到一周，他真的很想上場，心裡也很焦急。」洪楷傑並說：「今天確定要上場就盡量保持平常心，盡力幫助球隊獲勝。」

政大陳郁仁(中)。(大專體總提供)

政大陳郁仁本戰貢獻全隊最高23分，並有9籃板、5抄截，他的身材看起來比之前瘦一點，賽後透露，自己到政大後大約2個月瘦了5公斤，覺得敏捷度、協調性都變好，「加上隊友聶歐瑪告訴我全力出手，他會努力抓籃板，也增加我投籃信心。」

(中時電子報)