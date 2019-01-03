河正宇、李善均台中會影迷 直呼台灣高鐵好快速

2019年01月03日 20:49 時報周刊 張毓琪

李善均搭乘高鐵南下台中會粉絲。華聯提供

跨年壓軸鉅作《90分鐘末日倒數》12月28日正式上映，票房現已突破3500萬，也是跨年檔新片中平日票房跌幅最低電影（跌幅不到4成，同檔好萊塢大片跌幅達7成），顯示影片口碑發酵，導演金秉祐、河正宇、李善均昨抵台會粉絲，舉辦3場台北場「戲院見面會活動」與近千名粉絲相見歡，搭配2019年的到來，河正宇、李善均也為台灣粉絲學中文，現學現賣用中文祝大家：「新年快樂。」今也計劃南下台中與中部粉絲們見面，河正宇歡喜著說：「很高興有這樣的機會可以下台中，真的很期待看看不一樣的風景。」

見面會上導演金秉祐、河正宇及李善均與觀眾近距離互動，不僅親切簽名，也抽出幸運粉絲近距離自拍，自拍後還有粉絲貪心表達：「真的不想要只是自拍，超想直接把人帶走。」現場氣氛相當high，當李善均被問及初次抵台對台灣女生印象如何？他笑回：「每個都看起來很純真。」，粉絲也回應：「現場一聽到李善均開口，就覺得耳朵懷孕了。」河正宇則強調：「這是第二次抵台，上一次都沒有好好逛逛，這次真的希望可以找到機會。」今計畫搭乘高鐵南下台中，兩人也表示超級期待，河正宇親民表示：「很開心能有這樣多走走的機會。」

為南下台中會粉絲，今天下午5點，河正宇、李善均等人也現身台北車站搭高鐵，兩人高人氣吸引許多粉絲現場苦苦等候，大批媒體等待過程也引民眾好奇，搞笑直說：「一定是大明星才會有這麼多媒體。」現場更有民眾經過時驚呼：「天阿！是河正宇！」韓星親民搭高鐵引注目，兩人也表示因為在韓國宣傳時也常會搭，因此感覺很熟悉。至於台灣高鐵與韓國的不同？兩人分享：「感覺類似，搭乘起來其實沒什麼不同，不過有感覺到台灣高鐵真的快速。」

(時報周刊)