一張百元鈔試手氣！萊爾富福袋開賣 送BMW百萬名車

萊爾富即日起至2月26日止，推出全台限量「福袋旺旺萊」百元開運福袋，祭出BMW百萬名車等奢華豪禮。圖／業者提供

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全台限量55萬份「福袋旺旺萊」百元開運福袋，加碼祭出逾萬份內含周大福、施華洛世奇等隱藏版精品福袋。圖／業者提供

農曆年將至，萊爾富宣布，瞄準新年百元福袋商機，即日起至2月26日推出全台限量55萬份「福袋旺旺萊」百元開運福袋，有機會抽到BMW百萬名車、TOYOTA Altis、TOYOTA Vios、新台幣10萬元現金、東京雙人自由行、Apple MacBook Air等奢華禮，並加碼祭出逾萬份內含周大福或施華洛世奇等隱藏版精品福袋，讓民眾能以一張百元鈔票試手氣，有機會將百萬名車或10萬現金等眾多好禮帶回家。

萊爾富表示，去年1月首次推出17萬份福袋，開賣即熱銷一空，帶來千萬業績，今年祭出3台名車，總價值高達360萬的百元福袋，預計帶動整體業績成長約10％。

萊爾富指出，為讓民眾提早感受新春喜氣，即日起至2月26日全台推出55萬份「福袋旺旺萊」開運福袋，每袋售價100元，內含5款熱賣零食、飲品與抽獎券乙張。頭獎主打世界頂級名車BMW318i、貳獎則享TOYOTA Altis、參獎為TOTOYA VIOS，一舉推出三款名車做為新春福袋奢華豪禮大獎。

此外，為讓更多民眾也能在新春感受新年福氣，除了三款暢銷名車外，萊爾富也祭出10萬現金2名、東京雙人自由行3名、Apple MacBook Air 3台、LG 49吋智慧連網液晶電視3台等多項大獎，並加碼祭出逾萬份隱藏版精品福袋，包含「周大福黃金金幣、周大福黃金金章與施華洛世奇Crystalline圓珠筆等逾萬份精品隨袋禮，希望民眾能在超商帶走新年福氣。

同時，為讓消費者在新年獲得好彩頭，萊爾富指出，今年首度攜手三商巧福、拿坡里、福勝亭與鮮五丼合作，於抽獎卡上附贈獨家優惠，包含牛肉麵、披薩炸雞、和風咖哩豬排定食與牛丼的獨家組合套餐，最高享73折優惠。

(工商 )

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