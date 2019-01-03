改革警勤業務制度 署長陳家欽下基層傾聽警意

警政署署長陳家欽（左二）3日下午訪視新竹市警察局第1分局北門派出所與員警座談，同時頒發加菜獎金慰勉同仁辛勞。（陳育賢攝）

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為了解第1線員警執法上的意見，傾聽基層改革警勤業務制度的聲音，警政署署長陳家欽3日下午訪視新竹市警察局第1分局北門派出所與員警座談，同時頒發加菜獎金慰勉同仁辛勞。

座談會中員警提出多項執勤時遇到的第1線問題，包括科技執法、保障執勤安全的目標，建議修改交通執法獎懲作業規定，檢視現場攔查與逕行舉發配分的平衡性。

另，有員警也提到，業務去紙化其實除了其他縣市所提的廢除防情手冊外，公物車輛調派使用登記簿也可以納入這次的勤業務改革項目之中，尤其科技發達，有效地數據管理下，其實可以放心廢除調派使用登記簿，署長也回應將攜回研議。

員警更向陳家欽建議，希望向中央爭取修法，放寬「繁重加給」只能針對直轄市員警適用的規定，另，社維法辦理時限過短且通知到案強制力不足修訂，提升員警辦案能量有效降低街頭違序滋擾，由內外勤共同討論訂定專案業務評比方式及設計等議題，陳家欽都一一傾聽並初步回應，獲得員警滿滿掌聲。

而在此次座談會，員警能夠向署長面對面提問並暢所欲言，也開啟了警察組織文化的新扉頁，透過「訪視—聆聽—說明—回饋」的互動，讓「接地氣」不只是名詞，而是實踐的過程。整場座談會因員警發言踴躍，長達2個半小時才結束，員警並開心表示，「這真是1次溫暖的互動回憶」。

(中時 )

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