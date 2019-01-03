「總統鞋」師傅勾結警官 洩漏皮鞋採購案投標遭訴

新北市政府警察局。(圖片翻攝自Google Map)

友善列印
中時

宋立文涉嫌於2011年參與「內政部役政署皮帶採購案」得標，卻從大陸進口廉價皮帶並謊稱是本國製造，之後還長期賄賂負責承辦採購案的張姓警務正，由張男洩漏投標廠商家數協助宋男得標，新北地檢署新北地檢署今依違反貪污罪、政府採購法等罪，起訴宋男、張男等11人。

宋立文為「鈞雅皮鞋」負責人，被外界稱為「總統鞋師傅」，已故總統蔣經國、前總統李登輝、陳水扁、馬英九等人都穿過「宋家鞋」，在業界頗負盛名。

起訴指出，內政部役政署2011年12月辦理「替代役男皮帶」招標，盈源實業公司負責人宋立文參與投標，最後以148萬最低價得標，但他明知標案中明訂皮帶產地不得為大陸地區，卻為了節省成本，向役政署謊報皮帶為國內製造，卻在2012年三度自浙江溫州進口廉價皮帶，也沒被驗收人員發現。

另外，前台北縣政府警察局辦理「98年度員警皮鞋7338雙採購案」時，宋男經營的「鈞雅皮鞋」以770萬餘元得標，為了儘速取得撥款，避免公文簽呈層層核章浪費時間，宋男以4萬塊現金裝在信封袋，賄賂負責承辦此採購案、綽號「大塊仔」的張姓後勤科警務正。

2012年，宋男參與由張男承辦的「巡守人員應裝備LED手電筒採購案」，宋男擔心有三家公司以上投標，並串通另2家禮品公司的股東勾結圍標，張姓警務正得知共有4家公司競標，還私下告知宋男兒子，宋子壓低投標金額重新投單，果真順利得標，事後宋男再以2萬元作為張姓警務正的封口費。

此外，宋男等人陸續涉入2011年台灣菸酒公司的旋轉燈座採購案、新北市的守望相助隊外套採購案，串通其他廠商圍標，2011年至2013年間，宋男還涉嫌以不實發票充作公司進項，逃漏稅捐及填製不實會計憑證，共197萬多元。

宋立文、張姓警務正等涉案人到案後均坦承犯行，新北地檢署今依違反貪污罪、稅捐稽徵法、政府採購法等罪，將涉案的11人起訴。

(中時 )

老人違規穿越道路 基隆一早釀2… 坐計程車化妝 女子眼線筆半截插…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。