「總統鞋」師傅勾結警官 洩漏皮鞋採購案投標遭訴

2019年01月03日 21:17 中時 許哲瑗

宋立文涉嫌於2011年參與「內政部役政署皮帶採購案」得標，卻從大陸進口廉價皮帶並謊稱是本國製造，之後還長期賄賂負責承辦採購案的張姓警務正，由張男洩漏投標廠商家數協助宋男得標，新北地檢署新北地檢署今依違反貪污罪、政府採購法等罪，起訴宋男、張男等11人。

宋立文為「鈞雅皮鞋」負責人，被外界稱為「總統鞋師傅」，已故總統蔣經國、前總統李登輝、陳水扁、馬英九等人都穿過「宋家鞋」，在業界頗負盛名。

起訴指出，內政部役政署2011年12月辦理「替代役男皮帶」招標，盈源實業公司負責人宋立文參與投標，最後以148萬最低價得標，但他明知標案中明訂皮帶產地不得為大陸地區，卻為了節省成本，向役政署謊報皮帶為國內製造，卻在2012年三度自浙江溫州進口廉價皮帶，也沒被驗收人員發現。

另外，前台北縣政府警察局辦理「98年度員警皮鞋7338雙採購案」時，宋男經營的「鈞雅皮鞋」以770萬餘元得標，為了儘速取得撥款，避免公文簽呈層層核章浪費時間，宋男以4萬塊現金裝在信封袋，賄賂負責承辦此採購案、綽號「大塊仔」的張姓後勤科警務正。

2012年，宋男參與由張男承辦的「巡守人員應裝備LED手電筒採購案」，宋男擔心有三家公司以上投標，並串通另2家禮品公司的股東勾結圍標，張姓警務正得知共有4家公司競標，還私下告知宋男兒子，宋子壓低投標金額重新投單，果真順利得標，事後宋男再以2萬元作為張姓警務正的封口費。

此外，宋男等人陸續涉入2011年台灣菸酒公司的旋轉燈座採購案、新北市的守望相助隊外套採購案，串通其他廠商圍標，2011年至2013年間，宋男還涉嫌以不實發票充作公司進項，逃漏稅捐及填製不實會計憑證，共197萬多元。

宋立文、張姓警務正等涉案人到案後均坦承犯行，新北地檢署今依違反貪污罪、稅捐稽徵法、政府採購法等罪，將涉案的11人起訴。

(中時 )