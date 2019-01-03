非洲豬瘟警戒再升級 學者：就怕隱匿疫情發生

2019年01月03日 21:49 中時 游昇俯

非洲豬瘟警戒再起！金門首次在海漂死豬身上驗出非洲豬瘟病毒，學者認為，金門豬肉產品應暫停輸台，確認無疫病風險再重新開放；並且，目前國內邊境管制已相當嚴密，當仍怕百密一疏，「第二道防線」就是養豬業者，政府應提供案例通報豬場撲殺全額補助，確認宣導讓豬農知道，不要讓隱匿疫情的狀況發生。

針對金門海漂豬驗出非洲豬瘟病毒，台大獸醫專業學院教授周晉澄表示，目前邊境管制對旅客的監控已做得很徹底，但仍不可能達100%，既然總統已說非洲豬瘟防疫是今年度最重要的工作，應再投入經費加強人力、物力，金門豬肉產品則應暫時停止輸台，等到確認金門沒有感染疫情，再重新開放。

台大獸醫專業學院名譽教授賴秀穗也表示，政府邊境防堵再嚴格，非洲豬瘟仍可能透過海漂死豬、人員流通、走私肉製品等方式傳進來，金門出現海漂豬，可說疫情已到「家門口」了，第二道防線就是養豬業者，若豬場有異常死亡一定要呈報防疫單位，若業者仍是載去屠宰販賣就完了，疫情一定會擴散。

賴秀穗說，業者千萬不能看豬場有幾隻豬死亡，便自行屠宰送到市場，以為可以隱匿，要知道非洲豬瘟有潛伏期，且致死率100%，初期只是幾隻豬，最後一定全場都會死，其他豬隻也不可能倖免。

賴秀穗強調，政府應該提供主動通報業者撲殺豬隻全額補償，並確實宣導讓業者知道，才能確保業者主動通報意願，避免隱匿疫情發生。他並語重心長的說，大陸正處於疫情危險高峰期，防疫不可以只是三分鐘熱度，一定要有長期抗戰的準備。

(中時 )