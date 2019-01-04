台北16歲少年離家2個月 睡在高雄超商嗑泡麵

2019年01月04日 07:13 中時 曹明正

台北16歲張姓少年因父親管教問題，帶著1000元負氣離家跑到高雄，2個月四處為家，並到夜巿打工過活。高巿警保大迅雷中隊3日凌晨2時許見他獨自在超商，一問之下才知原委，張父得知兒子下落，也連夜南下開車接人。

保大迅雷中隊分隊長林卓材等3人3日凌晨2時許，巡經三民區正興路超商時，見店內有少年愜意悠閒的躺在裡面，由於隔天仍是上課日，警方於是下車關心，後來才發現對方是去年10月31日由北市警通報失蹤的16歲張姓少年。

林員隨即撥打手機聯繫家屬報平安，當少年阿姨接獲警方找到人的消息時仍不敢置信，直問少年是否平安。原來少年因父親管教問題及就學理念不合離家出走，張父得知後還拜託警方留置小孩，立即開夜車從台北南下載人。

據了解，張姓少年是家中獨子，當時負氣帶著1000元及簡單衣物搭車南下，2個月來以24小時超商及大賣場為家，3餐都以泡麵充饑，並在夜市打零工，甚至為了省錢還自行買了1個碗，以及拿打工賺來的錢買了螢幕破裂的手機。

警方尋獲他時，他身上還帶著廉價泡麵準備下一餐，而少年奶奶因為太想念孫子，顧不得舟車勞頓，堅持跟著張父一同南下高雄，雖然少年離家2個月，但父子再次相見恍如隔世，見到彼此的那刻，雙方眼角都泛著淚。

(中時 )