台北16歲少年離家2個月 睡在高雄超商嗑泡麵

台北16歲張姓少年負氣離家，2個月來三餐幾乎都以泡麵充饑，本月3日凌晨在三民區超商被高巿警保大迅雷中隊尋獲。（曹明正翻攝）

友善列印
中時

台北16歲張姓少年因父親管教問題，帶著1000元負氣離家跑到高雄，2個月四處為家，並到夜巿打工過活。高巿警保大迅雷中隊3日凌晨2時許見他獨自在超商，一問之下才知原委，張父得知兒子下落，也連夜南下開車接人。

保大迅雷中隊分隊長林卓材等3人3日凌晨2時許，巡經三民區正興路超商時，見店內有少年愜意悠閒的躺在裡面，由於隔天仍是上課日，警方於是下車關心，後來才發現對方是去年10月31日由北市警通報失蹤的16歲張姓少年。

林員隨即撥打手機聯繫家屬報平安，當少年阿姨接獲警方找到人的消息時仍不敢置信，直問少年是否平安。原來少年因父親管教問題及就學理念不合離家出走，張父得知後還拜託警方留置小孩，立即開夜車從台北南下載人。

據了解，張姓少年是家中獨子，當時負氣帶著1000元及簡單衣物搭車南下，2個月來以24小時超商及大賣場為家，3餐都以泡麵充饑，並在夜市打零工，甚至為了省錢還自行買了1個碗，以及拿打工賺來的錢買了螢幕破裂的手機。

警方尋獲他時，他身上還帶著廉價泡麵準備下一餐，而少年奶奶因為太想念孫子，顧不得舟車勞頓，堅持跟著張父一同南下高雄，雖然少年離家2個月，但父子再次相見恍如隔世，見到彼此的那刻，雙方眼角都泛著淚。

(中時 )

坐計程車化妝 女子眼線筆半截插… 遭前小姑指控棄養婆婆 民進黨前…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。