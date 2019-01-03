大陸花旦古裝飄仙氣 時裝秀逆天美腿

李一桐。（中視提供）

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李一桐拍武打戲。（中視提供）
李一桐（左）和楊旭文劇中談情說愛。（中視提供）
李一桐逆天美腿。（中視提供）

中視4日起，每週一至週五晚間9點推出金庸武俠劇《射鵰英雄傳》，飾演黃蓉的大陸新小花旦李一桐，劇中有場在桃花林間起舞橋段，因她從小習舞，還是北京舞蹈學院畢業，舞姿婀娜曼妙，連飾演郭靖的楊旭文都看得一臉陶醉。

新版中，郭靖和黃蓉的愛情戲是一大看點，有許多如瓊瑤劇般的情節，除了愛的揹揹、抱抱，還會甜蜜說「我們這輩子、下輩子、下下輩子，都要在一起，絕對不分開」，郭靖對黃蓉的生死相許，一點也不輸韓劇的歐巴。一場郭靖揹著黃蓉懸在崖邊橋段，郭靖霸氣要黃蓉抱緊，還說「妳死了我也不會活，妳聽話」，相當深情。

黃蓉對郭靖也情有獨鍾，劇中她藉著皮影紙偶傳情，還有一手好廚藝收服郭靖，讓古裝武俠增添粉紅泡泡。楊旭文和李一桐這對新版「靖蓉CP」，兩人知名度雖不及A咖，但笑起來迷人，都屬高顏值演員，李一桐穿古裝時包緊緊，但她的時裝造型卻有一雙逆天美腿，身材極好。

李一桐在劇中打戲親自上陣，有場在桃花林裡的懸吊，當時收放鋼絲的工作人員抓不準桃樹的距離，鬆放時，樹枝直接插在李一桐的大腿內側，幸好當天穿3層褲子加上有護腿功能，才倖免於難。

(中時 )

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