消波塊包圍台中港小7 民眾搶打卡

台中港的小七被五彩繽紛的消波塊包圍啦。（陳淑娥攝）

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統一超商7-ELEVEN港務門市3日舉行開幕典禮。（陳淑娥攝）
民眾在開幕當天紛紛與消波塊合影打卡，獲得100元禮券。（陳淑娥攝）
內部有3D彩繪供民眾拍照入鏡。（陳淑娥攝）

台中港三井OUTLET甫開幕不久，統一超商7-ELEVEN港務門市也於3日開幕，以海洋意象為基礎，打造全台獨一無二的特色便利商店，五彩繽紛的消波塊圍繞著店家，也吸引許多民眾拍照打卡。

7-ELEVEN港務門市坐落於台中港區中一路及中橫一路口，台中港務分公司總經理鍾英鳳上午參加開幕剪綵儀式，許多民眾爭相與彩繪消波塊裝置藝術合照，獲得7-ELEVEN 100元禮券。

鍾英鳳指出，隨著三井Outlet Park開幕、7-ELEVEN港務門市的加入，台中港海線觀光發展更令人期待，未來將積極規劃並針對多元遊憩持續招商，目前已與多家相關業者積極接洽中，期能打造專屬台中港的港口風情。

小七被消波塊包圍啦！港務門市以海洋意象為基礎，內部有3D彩繪供民眾拍照入鏡，外面則是被數個五彩繽紛的消波塊包圍，處長唐柏芬表示，消波塊有不怕苦難的精神，也是最能代表港口的意象。

7-ELEVEN港務門市指出，3日至5日舉辦一系列開幕誌慶活動，包括音樂茶會、OPEN小醬拍照見面會、美式咖啡中杯免費送、CITY CAFÉ全品項第二杯半價等好康活動，消費滿額更可參加電視抽獎活動！

(中時 )

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