進芳手工現拉麵坊拉麵現點現拉 吃得到麵條Q感

2019年01月04日 00:59 中時 林雅惠

高雄市仁武區有家手工製麵的店「進芳手工現拉麵坊」，每到用餐時刻，店裡就湧入許多顧客，這裡賣著各式各樣的拉麵，全都是客人現點、老闆現場拉麵條製作，所有食材都是新鮮現做，讓客人不僅吃得衛生安全，也滿足口感，口耳相傳下，拉麵坊名氣越來越旺。

「進芳手工現拉麵坊」的拉麵有牛筋拉麵、牛肉拉麵、排骨拉麵、豬腳拉麵、辣雞拉麵、榨菜拉麵、咖哩牛肉及咖哩排骨拉麵等10多種口味，各種拉麵風味不一，滿足客人多樣性選擇。

進芳手工現拉麵坊有10多種拉麵口味，讓客人有多樣不同選擇。（林雅惠攝）

老闆劉冠志原本從事沖洗底片工作，因應數位時代來臨只好轉業，在妻子鼓勵下，他向友人學習手工拉麵，3年多後創業開麵館，為了在業界嶄露頭角，於是別出心裁開發出獨門菜單。

劉冠志說，店內食材都是新鮮現做，像拉麵是從麵粉揉麵團手工製作，客人現點才現拉作麵條，許多客人愛上這般柔Q拉麵口感，加上拉麵湯頭是番茄加蔬菜或大骨加蔬菜熬煮的紅燒湯頭及蔬菜湯，不同於許多店家使用辣油料理的湯頭，客人吃了幾乎就愛上這一味。

劉冠志說，牛肉拉麵的牛肉採半筋半肉，肉質香嫩受到許多客人喜愛，不少客人吃完一碗再點不同口味的拉麵品嘗，許多客人會帶友人來光顧，吃過的人都讚不絕口，客源也就越來越多。

進芳手工現拉麵坊牛肉拉麵肉質嫩湯頭香，相當受到客人喜愛。（林雅惠攝）

進芳手工現拉麵坊外觀簡單招牌，內部用餐環境清爽乾淨。（林雅惠攝）

＊地址:高雄市仁武區仁祥街50號之1

＊價格:60元~120元不等

＊營業時間:上午11:00至下午2:00；下午5:00至晚間8:00

＊店休:每月第二、四周日休；周五晚上及周日晚上休息

＊電話:07-3731097

(中時 )