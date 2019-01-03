《如懿傳》美味重現！飯店為戲迷獨家聯名打造宮廷御膳

2019年01月03日 22:00 中時 何書青

「如意龍鮑參宴」菜色集結乾隆皇帝愛吃的各式珍饈美饌，包含酥香美味的脆皮烤鴨、北菇原汁扒鮑魚、紅燒烏參、波士頓龍蝦等頂級食材。（六福旅遊集團提供）

回顧2018年令人印象深刻的電視劇，不可不提去年將宮廷劇推向最高熱潮的陸劇《如懿傳》，六福旅遊集團，繼2016年《羋月傳》及2017年《甄嬛傳》合作宮廷菜餚廣受好評後，旗下六福客棧於今年再搭宮廷劇熱潮，與《如懿傳》獨家合作設計出粵菜版的清宮好料，推出「經典粵菜如意饌」及「如意龍鮑參宴」，菜色集結乾隆皇帝愛吃的各式珍饈美饌，讓戲迷們大飽口福。

搶搭宮廷劇熱潮，六福客棧金鳳廳於即日起至2月底，聯名時下熱播陸劇《如懿傳》推出2套經典清宮菜餚「經典粵菜如意饌」及「如意龍鮑參宴」，且享用宮廷宴也不用大傷荷包，餐廳祭出近56折的優惠價，2款原價1萬5800+10%元的10人桌菜，現在僅8888+10%元，平均每人不到千元就能品嘗。

主推的「如意龍鮑參宴」更是能一次大啖脆皮烤鴨、北菇原汁扒鮑魚、紅燒烏參、波士頓龍蝦等高檔料理，劇中如懿親手為皇上做的經典皇室點心「糖心蓮藕」也將復刻上桌。此外，若用餐人數不多，還可選擇「如意龍鮑參雙人套餐」，包含經典港式點心、波士頓龍蝦半隻、北菇原汁扒鮑魚、紅燒烏參、片皮鴨、生菜鴨鬆或銀芽鴨絲、鴨架鹹菜煲湯或鴨粥、銀杏燴絲瓜或蟹黃燴時蔬、杏仁豆腐或楊枝甘露、寶島季節生鮮果等。

(中時 )