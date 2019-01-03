電磁砲小型化不易 陸媒：2萬噸級戰艦才能使用

2019年01月03日 21:34 中時電子報 盧伯華

近期大陸傳出大型登陸艦海洋山號載著電磁砲塔出海測試，讓外界對中共海軍研發電磁砲的進程多了更多想像，甚至認為它可能提前完成。不過陸媒隨後報導指出，目前大陸國產電磁砲小型化技術進程仍遙遙無期，與世界進行相關研究的國家也都差不多，如果搶先應用電磁砲，連現有最先進055大型驅逐艦都無法應付，可能必須打造2萬噸級的巡洋艦或更大的戰列艦才能實現。

據《新浪軍事》報導，大陸國產電磁砲的研發測試進度已經十分迅速，不僅搶在各國之先，安裝在海上測試平臺上，後續的與平臺的磨合和海上測試也積極進行。大陸軍迷們興奮之餘亦盛傳國產電磁砲將應用於055驅逐艦息，甚至認為055驅逐艦將是電磁砲首選應用平台。外國媒體也同樣關注大陸的電磁砲發展，也認為中國軍事科技可能在此項目出現跳躍式發展。

報導指出，必須認清一個殘酷的現實，目前大陸國產電磁砲距離小型化仍然遙遙無期，世界其他國家在電磁砲的小型化上也都沒有什麼進展，中國將來若想搶先應用電磁砲，可能將必須建造2萬噸級的巡洋艦甚至恢復戰列艦的興建才有可能。

中共海軍海洋山號登陸艦裝設了電磁砲，日前被網民拍到出航進行海上測試。（圖／網路)

各國目前研究電磁砲上艦主要有兩種方案：一是以現有平臺為基礎進行改造，例如中國大陸的072登陸艦實驗平臺和美國先鋒(Spearhead)級聯合高速運輸艦改造；二是在新軍艦設計考慮到電磁砲安裝，例如美國朱瓦特(Zumwalt)級驅逐艦和中國工程院院士馬偉明所稱的「全能艦」。兩種方案雖然思路不同，但前者終究是臨時選擇，電磁砲未來還是要朱瓦特級這樣的萬噸艦才能發揮最大作用。

而大陸最新的055驅逐艦雖然夠大，但是要安裝體積巨大的電磁砲，可能仍很難避免小艦扛大砲的形象。而且，055驅逐艦的動力系統雖然相較以往型號進步較大，但對比美英專門用於適配電磁彈射器和電磁砲電力推進系統仍然相差甚遠。

另外，美國朱瓦特級驅逐艦的雖然可能安裝電磁砲，但是考慮到電磁砲小型化的進度緩慢，美軍未來還是可能將它安裝在提康德羅加(Ticonderoga)級巡洋艦上。因此若中國打算實際部署電磁砲，可能得建造2萬噸級的巡洋艦才有足夠的電力和空間。

報導認為，電磁砲可能重新定義未來海戰模式，亦將影響戰艦的設計，電磁砲登上戰艦是發展的必然趨勢。目前大陸055驅逐艦可能是其最強的驅逐艦，但未來海戰主力，還是屬於提康德羅加級與全能艦這種介於巡洋艦和戰列艦之間的大型戰艦。

(中時電子報)