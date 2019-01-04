廖韻文推廣乾燥花 瞄準紓壓商機

廖韻文在工作室擺滿五顏六色花材，處處營造幸福氛圍。（林和生攝）

友善列印
中時
搭上療癒商機，廖韻文以乾燥花開創事業第二春。（林和生攝）

擁有超過20年建築業資歷的廖韻文，5年前為照顧年邁雙親，毅然決然遞出辭呈、回到故鄉屏東，以賞心悅目的乾燥花作為創業試金石，在自己的花藝工作室裡，除了販售商品、更開班教導手作，順勢搭上療癒商機，成功開創事業第二春。

五顏六色花材擺滿店鋪，輕易就能感受幸福氛圍，廖韻文說，不凋花源自法國、後來傳到日本，職人在花朵最美麗的時候採收，透過上色、乾燥，將花材凍齡，只要保存得宜、能夠擺上數年，是家戶常見的裝飾小物。

因為母親喜歡園藝，自己則發現屏東沒有乾燥花相關店家，於是毅然決然投入創業，但她坦言，「初期真的是矇著眼睛進來」，幾乎不知道市場在哪，透過擺設市集、手作DIY課程，逐漸打響名號。

有趣的是，她的工作室就開設在傳統市場，農曆初一、十五常有指明挑選鮮花供佛的民眾前來，卻對乾燥花一知半解，在不厭其煩的說明、介紹下，不少婆婆媽媽已成為死忠顧客。

廖韻文結合各種生活體驗課程，讓花開在日常，不少上班族或小資女慕名而來，一堂幾小時的手作課程，全神貫注在眼前花材上，完成作品後總是直呼「好紓壓」，她笑著說，原來現代人工作壓力這麼大，搭上療癒商機，事業逐漸走到平穩道路上，曾經不知在何處的市場，如今逐漸發展蓬勃。

(中時 )

進芳手工現拉麵坊拉麵現點現拉 … 工程阻礙消費者權益 校方決議補…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。