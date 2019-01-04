廖韻文推廣乾燥花 瞄準紓壓商機

2019年01月04日 07:10 中時 林和生

搭上療癒商機，廖韻文以乾燥花開創事業第二春。（林和生攝）

擁有超過20年建築業資歷的廖韻文，5年前為照顧年邁雙親，毅然決然遞出辭呈、回到故鄉屏東，以賞心悅目的乾燥花作為創業試金石，在自己的花藝工作室裡，除了販售商品、更開班教導手作，順勢搭上療癒商機，成功開創事業第二春。

五顏六色花材擺滿店鋪，輕易就能感受幸福氛圍，廖韻文說，不凋花源自法國、後來傳到日本，職人在花朵最美麗的時候採收，透過上色、乾燥，將花材凍齡，只要保存得宜、能夠擺上數年，是家戶常見的裝飾小物。

因為母親喜歡園藝，自己則發現屏東沒有乾燥花相關店家，於是毅然決然投入創業，但她坦言，「初期真的是矇著眼睛進來」，幾乎不知道市場在哪，透過擺設市集、手作DIY課程，逐漸打響名號。

有趣的是，她的工作室就開設在傳統市場，農曆初一、十五常有指明挑選鮮花供佛的民眾前來，卻對乾燥花一知半解，在不厭其煩的說明、介紹下，不少婆婆媽媽已成為死忠顧客。

廖韻文結合各種生活體驗課程，讓花開在日常，不少上班族或小資女慕名而來，一堂幾小時的手作課程，全神貫注在眼前花材上，完成作品後總是直呼「好紓壓」，她笑著說，原來現代人工作壓力這麼大，搭上療癒商機，事業逐漸走到平穩道路上，曾經不知在何處的市場，如今逐漸發展蓬勃。

(中時 )