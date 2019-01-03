遭前小姑指控棄養婆婆 民進黨前議員提告獲賠90萬

2019年01月03日 21:53 中時 許哲瑗

民進黨前市議員林秀惠和前夫李振圳，遭李男的妹妹李秀媚在臉書PO文指控夫妻倆對婆婆不孝，未盡扶養義務，還濫用職權為他人安排工作，兩人認為名譽已遭毀損並提出求償，新北地院判李秀媚須分別賠償林秀惠、哥哥李振圳各50萬元、40萬，並登報道歉。

林秀惠和李振圳2017年3月離婚，李秀媚與兩人長期相處不睦，2016年間李女在臉書PO文，直指兩人不孝，將90歲老母棄養在養老院，還指控林秀惠濫用職權替人安插職務；林女、李男認為名譽受損而提告求償，刑事部分最高法院已在去年10月將李秀媚判刑4月，易科罰金12萬元。

民事部分，林秀惠主張，身為新北市議員及議會總召，擔任民代已20多年，為全國性的知名人物且形象良好；前夫李男則是擔任辦公室主任一職，與地方互動良好，形象、名聲都為人佳評，卻因惡意誹謗、不實言論導致兩人長期努力的聲譽一夕掃地，人格遭懷疑。

兩人分別向求償慰撫金480萬餘元、100萬元，並要求把道歉聲明寄給中和市民，登報道歉，開記者會朗讀道歉啟示並澄清。

李秀媚辯稱，兩人名義上雖已辦理離婚登記，但仍一起工作，林秀惠也每月支付李振圳薪資，關係親密，與真實夫妻無異，道義上仍應善盡照顧李母的責任，且政治人物對待至親是否孝順，品德也影響選民投票意願，與公共利益有關，至於替人安插職位一說，也是切身聽聞而來。

法官審理後認為，林秀惠和李振圳離婚後已不具撫養義務，且林秀惠與婆婆相處關係如何，與她在擔任民代或問政能力無關，難認為是公眾所關心的事項或公共議題；李振圳僅在服務工作，也非公正人物，判賠李女須賠償兩人共90萬元，並登報道歉。

(中時 )