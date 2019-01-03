工程阻礙消費者權益 校方決議補償

2019年01月03日 22:06 中時 何冠嫻

聯合大學游泳池使用已久，出現安全問題，校方於12月12日動工修繕，預計1月底前完工。（何冠嫻攝）

國立聯合大學自去年12月12日進行校內「蓮荷游泳池」修繕工程，但因SPA池與蒸氣室在修繕期間無法使用，讓許多人未再踏入泳池，會員們認為消費者權益受損，向校方反映希望延長使用期限，曾遭校方回絕。不過，聯大釋出善意，決議7日起休館加速趕工，並將休館天數補足給會員。

校方表示，游泳池因使用近20年，出現漏水且SPA上方屋頂塌陷、牆面滋生青苔的狀況，為維護使用者安全，一併進行修繕，以縮短期程，預計1月底完工。

會員謝小姐指出，許多會員皆為了使用蒸氣室與SPA池繳交1萬1000元、舊會員1萬元年費，然SPA池無法使用讓許多人至今都未踏入泳池，曾向校方反映使用期限是否能延長1個月，但遭校方否決。她表示，自己和其他會員幾乎每天都到泳池報到，最近水龍頭時有滴水情形，盥洗相當不便，卻未見工程有任何進度，也未見工人在場修繕，擔心工程延宕，加上校方不願延長使用期限，認為權益受損。

對此，體育室說明，為進行屋頂防水工程，水塔無法使用，連帶蒸氣室必須暫停開放，僅將預留用水供應給淋浴間，其餘設備皆能正常使用。體育室也已要求施工廠商盡快在20日以前完工，且考量民眾疑慮，校方經開會討論，決議自7日起休館加速工程進度直到完工。校方承諾，若休館後的工程進行20天完工，會員的使用期限便順延20天，但因之前泳池皆有開放，烤箱、淋浴間等皆提供給會員正常使用就不補償，僅以休館至完工的日期，補償給會員。

(中時 )