解決農業缺工 農委會擬為酪農申請400名外勞

農委會代理主委陳吉仲今（3）日出席「改善農業缺工成果發表」。（游昇俯攝）

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為緩解農業缺工，農委會今（3）日表示，將重啟乳牛飼育業外勞試辦方案，規劃額度為400名，提供酪農業所需人力，該方案已送交勞動部，預估勞動部本月初即會召開諮詢委員會討論。這是除了屠宰業及外籍漁工之外，首度申請開放的農業外勞。

農委會今日舉辦「改善農業缺工成果發表」。為改善國內農業缺工問題，農委會已成立農業耕新團、農業技術團、產業專業團、農業機械團及外役監團等人力活化團隊，107年共組成91團，招募1935名人力，累計上工27萬以上人日，服務超過4000家農場。

農委會代理主委陳吉仲表示，農業缺工問題去年已大約解決5成，還有5成待解決，今年將持續擴大辦理各種農業人力團，將總團數提高20至30%；另外，由於酪農業工作辛勞，屬於兼具骯髒、危險、辛苦的「3K產業」，國人比較不願從事，人力短缺，農委會已向勞動部申請，提出400名的外勞人力需求。

陳吉仲強調，酪農外勞方案農委會曾於105年提出過，但被保留擱置，這次重啟方案，不違反補充性原則，不會排擠國人工作機會；他說，因酪農一年365天都要工作，找人相當不容易，此方案將排除農企業，原則上是由夫妻兩人經營的酪農，再加聘人力，由單一雇主申請，管理上也相對容易。

此外，國內開放新南向國家青年來台度假打工，農委會目前亦規劃越南、印尼、菲律賓、泰國4個國家，每個國家以200人為限。陳吉仲說，這部分需要國與國簽署跨國協議，外交部已將計畫送出去，希望盡快完成簽署。

(中時 )

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