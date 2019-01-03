李遠哲為何加入逼宮行列？原因曝光網友罵翻

2019年01月03日 22:14 中時電子報 林毅

外傳蔡英文任用葉俊榮當教育部長還聘管，而沒徵召管碧玲讓李遠哲相當不滿，謝寒冰則在臉書開酸 (圖／翻攝自臉書)

獨派大老吳澧培、彭明敏、高俊明與李遠哲大動作買版面逼宮蔡英文，其中更傳出李遠哲不滿蔡英文教育部長任用葉俊榮，而不是選擇管碧玲，讓網友大表驚訝，直呼管媽憑什麼當教育部長。

資深媒體人謝寒冰在臉書PO文諷刺：「原來李遠哲7PUPU要蔡英文放棄連任，是因為教育部長用葉俊榮而沒用管碧玲，以管卡管是什麼諾貝爾化學獎高招嗎？」

管碧玲在去年吳茂昆下台後，曾被黨內徵詢過教育部長一職，但府院隨即打消念頭，當時管碧玲似乎頗為不滿，還在臉書貼影片，表示自己過去曾為被不當解聘的老師爭取到補發薪資，這展現了她高度的政治能力。

雖然李遠哲沒有回應，但吳澧培直批葉俊榮無能，最後還聘管，跟蔡英文建言卻沒改善，覺得蔡英文不行了，才會要求交出行政權。

不少網友痛批4人根本老番顛「台獨老吉娃娃」、「90歲就別刷存在感了」、「那個把教改改成這樣的諾貝爾得主還敢出來哦」，就連藍營人士也都看不下去，郝龍斌、羅智強、王鴻薇等人紛紛出來痛批4人，幫蔡英文說話，羅智強更是重批「當蔡英文的背後靈、操偶師，比蔡英文更該下政治的十八層地獄」。

(中時電子報)