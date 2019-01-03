睡不著？中醫師：晚餐後1小時喝它 解失眠

2019年01月03日 22:14 中時電子報 陳儷方 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

思慮總是停不下來，上床休息也難入眠？中醫師建議，可以用桂圓入菜、泡茶，有助安神、緩解失眠。

過年時節討吉祥的福圓茶、香氣撲鼻的麻油桂圓蛋，或是帶有春天花香的龍眼蜜……小小一粒果實，名稱多變，卻是從古至今都受喜愛的養生食材。

龍眼，別名桂圓、福圓，屬無患子科常綠喬木植物，是亞熱帶的特色果樹之一，台灣中南部地區也有種植，果實產期在每年7～8月，烘乾後便是常見的桂圓乾。

中醫認為，桂圓味甘、性溫，歸心、脾經，常用於養血安神，改善貧血、失眠。《紅樓夢》中賈寶玉曾經受到驚嚇，失了神，喝完桂圓湯後才慢慢恢復。

早在南宋時期，醫家嚴用和的《濟生方》中的歸脾湯，就運用桂圓肉與人參、黃耆等藥材，治療因思慮過度，勞傷心脾，導致的氣血兩虛症狀，到了明代《校注婦人良方》再加以改良。

「至今仍是臨床上改善失眠、鎮靜的常用方劑，」台北市立聯合醫院藥劑部中藥組主任吳宗修說。

《本草綱目》也記載：「食品以荔枝為貴，而滋益則以桂圓為良，」明代醫家李時珍認為，桂圓的滋補力好，效果優於荔枝。

桂圓溫和 可以安神、讓思慮更清晰

桂圓養心安神，適合習慣胡思亂想，或是工作中需要做決策、不斷想事情，而引起的心神不寧、失眠，中國醫藥大學北港附設醫院中醫部主治醫師楊淑媚指出。

中醫認為「心藏神，主血」，心包含了神志、大腦中樞神經、心臟血液循環等。因此若是過度思慮，導致心血不足，就會影響思緒與睡眠，神志容易不清。桂圓能養心安神，適合症狀不嚴重時保健用。

此外，桂圓也可以開胃益脾，改善腹瀉，滋補溫和，適用於老人家、病後體弱者補身用。

最簡單的做法，是用桂圓肉、紅棗、枸杞用水煮過後，當茶飲飲用。若想用於改善失眠，可以在晚餐後一小時，先喝一杯300cc的桂圓茶助入睡；但別在睡前喝，反而易半夜因尿意醒來。

腎臟病、糖尿病患 要慎用

然而，桂圓經乾燥後甜度增加，熱量、鉀含量也偏高，腎臟病與糖尿病患者應慎用。根據食品成分營養資料庫，每100克桂圓肉就含有277卡熱量、1235毫克的鈉。

楊淑媚提醒，一般人每日食用量為10～15克，換算下來約10顆內。若過度食用，則可能造成腹脹。楊淑媚說，桂圓肉甜度高，吃多容易口渴，喝水後則容易導致胃脹氣；或是造成濕熱痰滯，身體會有沉重感。有上火發炎症狀的人，如嘴破、便祕等，也要避免食用。

除了量要控制，也避免飯前吃，反而消化不良。若是擔心過度食用，可泡茶飲用，稀釋糖分與鈉離子。

選擇桂圓肉，以肉厚，質細軟，色棕黃，半透明，味濃甜者為佳。楊淑媚建議，購買時可以先聞聞看，是否有清香味，顏色太黑則可能是烘烤過度，不建議買。

回家開封後，乾燥去殼的桂圓肉可放在冰箱冷凍保存，因乾燥桂圓還是有些微水分，室溫可能會發霉。

想一夜好眠 不可錯過的3道桂圓食譜

1.桂圓紅棗茶

（圖片來源：陳德信）

食材：桂圓肉15g、紅棗5顆、枸杞10g、糖適量。

作法：將藥材洗淨後，紅棗先壓破。桂圓肉、紅棗、枸杞加入約800～1000cc的水，煮10分鐘，加少量糖後即可飲用。

功效：改善失眠、貧血、頭暈。早晚建議喝300cc即可。

2.桂圓黑豆茶

（圖片來源：陳德信）

食材：桂圓肉15g、乾燥桑椹10g、黑豆10g、蜂蜜適當。

作法：將桂圓肉、桑椹、黑豆，放入約800～1000cc的水，用慢火煮10分鐘，最後加入些微蜂蜜調味即可。

功效：桂圓養血安神，桑椹潤陰補血，黑豆補腎，可以改善貧血、落髮、腰膝痠軟等。早晚建議喝300cc即可。

3.桂圓蓮子紅棗粥

（圖片來源：陳德信）

材料：桂圓肉15克，蓮子10克，紅棗5枚，白米1杯，6～7杯水。

作法：所有食材清洗後，一起放入電鍋煮成粥即可食用。

功效：桂圓、紅棗補氣血，可改善貧血、失眠；蓮子補脾止瀉、養心安神。但前者糖分較高，糖尿病患者要小心食用。

食譜設計：中國醫藥大學北港附設醫院中醫部主治醫師楊淑媚

(中時電子報)