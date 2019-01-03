黃鐙輝《疑霧公堂》光頭演清朝將領 霸氣外露

2019年01月03日 22:14 中時 洪秀瑛

陳淑芳。（公視提供）

劇組男演員都剃光頭。（公視提供）

蘇達。（公視提供）

林映唯。（公視提供）

林映唯（左起）、陳淑芳、黃鐙輝、李晏駒。（公視提供）

范宏恩（左起）、林映唯、張洋、陳淑芳、黃鐙輝、蘇達、張哲豪、李晏駒。（公視提供）

公視首度推出年代劇《疑霧公堂》，講述霧峰林家歷史懸案，故事融合時代與懸疑元素。演員群黃鐙輝、蘇達、陳淑芳等人今出席活動，聊到當時剃髮戴頭套的經歷，每天上戲前要刮除新長的頭毛，發亮的光頭光頭組合，演員們私下笑稱是男子團體「玩命光頭7」。

黃鐙輝在《疑霧》飾演被刺殺的「林家二家主」林文明。他今說，當初得知要剃髮超期待，因自己完全沒包袱，為演出武將角色，事前他每天做2小時重訓，甚至拍攝現場也不懈怠，手拿行李架就當道具練身體，就是希望能表現人物風範。

劇中有台語、廣東國語等語言，演員事前也接受台語訓練，黃鐙輝說，一直以為自己的台語很「台」，沒想到上課之後才學了許多古早的台語。因古裝造型較費工，上戲前等待的時間意外培養彼此講垃圾話的好交情，一群人收工後還會去聚餐，結果一夥人發亮的光頭造型，竟然在街上被阿桑用「阿彌陀佛」打招呼，也成為有趣的拍攝花絮。

79歲的資深演員陳淑芳，以往多演苦情角色，這次演出貴氣的一品夫人，霸氣十足，她提到劇組用心，「拍戲60年來，沒有一個劇組這麼認真」。她劇中和不少新生代演員對戲，身為前輩的她坦言學到很多，笑說「不能輸給年輕人」。

以《賽德克巴萊》聲名大噪的蘇達，曾擔任紀錄片《阿罩霧風雲》的表演指導，此次劇中飾演的是林文明的「心腹隨從」李祥，除了要幫林文明抵擋來自各方的明槍暗箭，還必須處理一些骯髒事，更是見證林文明被刺殺的關鍵人物。蘇達透露：「這是我演過最難的角色。」原來他的角色是虛構的，劇中拍攝一場刺殺戲時，不僅要被噴滿臉的血，還要奔回林府告知林文明被刺殺消息，把濃重情緒演繹得很到位。

被譽為「小周迅」的林映唯，劇中飾演林家長孫媳，是智勇雙全的「豪門媳婦」。為了演繹角色，她苦練台語也接受武術訓練，還與劇中飾演她夫婿的李晏駒相約到象山上練劍，以及古人走路的姿態，林映唯笑說，但有嚇到一些國外的旅客。

林映唯過去較少演動作戲，這次接到角色得知要「舞劍」很興奮。她說，當時想要演輕功、能飛簷走壁，但上了武術課才了解身段真的需要長時間訓練，由於長劍很重，忍耐肌肉的痠痛更是表演上要克服的。北藝大戲劇系畢業的李晏駒劇中演出林家接班人林朝棟，還是戲劇新人的他興奮說：「很榮幸可以參與這部電影的演出，與專業又考究歷史的團隊合作，戲劇演出的本身就是一種享受。」

《疑霧公堂》是公視新創電影首支清裝懸疑片，以清代喧騰一時、被喻為台灣「刺馬案」的經典歷史懸案──霧峰林家「林文明壽至公堂案」為基礎進行改編創作，希望透過懸而未解的謎團，以及故事人物林戴氏、凌定國、林應時、李祥之不同視角，拼湊出最終真相，賦與歷史懸案一個新的解釋。

台大歷史學博士、製作人陳思宇提到，《疑霧公堂》為還原清末台灣，劇中語言涵蓋19世紀末中部腔調的台語、廣東國語及「清代官話（官員說的話）」，改編史實亦十分考究，從清代官家禮儀到服裝紋飾，無不用心；在場景和美術設計上，以風格化、能表現時代特色為主要訴求。

其中，為拍攝重要公堂戲景點，劇組特別找到彰化縣和美鎮的道東書院，還原當時衙門白沙書院的閩式四合院建築。該片由李運傑執導，黃鐙輝、蘇達、張哲豪、陳淑芳、李晏駒、林映唯、張洋、康茵茵等演出，將於1/6晚間10點公視首播。

(中時 )