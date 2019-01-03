卡戴珊一家雪地裡穿比基尼 姊妹度假服尬出土豪style

大姊寇特妮卡戴珊於雪地中身穿銀色羽絨衣，內搭成套比基尼泳裝，與同母異父的妹妹坎達爾珍娜過招。（翻攝自Kourtney Kardashian官方IG）

友善列印
中時
坎達爾則換上螢光綠色I.Am.Gia上衣，耳戴BALENCIAGA復古耳環，為春夏最夯的螢光色調現身說法。（翻攝自Kendall Jenner官方IG）
金卡戴珊與家人度假時，亦選穿PRADA的螢光粉紅羽絨滑雪套裝，讓人想不看她都難。（翻攝自Kim Kardashian官方IG）
小妹凱莉珍娜乾脆把頭髮染成螢光藍色，搭配白、灰色系為主的羽絨服、棉褲，態度滿點。（翻攝自Kylie Jenner官方IG）
克洛伊卡戴珊選擇與姊妹走出不同路線，以全套TOM FORD亮片豹紋貼身褲裝，性感撩人。（翻攝自Khloe Kardashian官方IG）

歲末年初，不少明星仍處在快樂的休假模式當中，人人都是網紅的卡戴珊家族也不例外，更選擇美國科羅拉多州的滑雪勝地阿斯彭（Aspen），做為歡慶新年的目的地。包含金、寇特妮等一家5姊妹，也為此旅程做好萬全準備，煞費苦心演繹融入流行元素的闊氣土豪style

大姊寇特妮卡戴珊（Kourtney Kardashian）率先出擊，照片裡她身穿銀色羽絨衣，內搭成套比基尼泳裝，與同母異父的妹妹坎達爾珍娜（Kendall Jenner）在雪地中上演辣妹過招。小妹坎達爾則換上螢光綠色I.Am.Gia上衣，耳戴BALENCIAGA復古耳環，為春夏最夯的螢光色調現身說法。

無獨有偶，二姊金卡戴珊（Kim Kardashian）與家人度假時，亦選穿PRADA的螢光粉紅羽絨滑雪套裝，讓人不看她都難；小妹凱莉（Kylie Jenner）更乾脆把頭髮染成螢光藍色，搭配白、灰色系為主的羽絨服、棉褲，態度滿點。而留著一頭白金色長直髮的克洛伊卡戴珊（Khloe Kardashian），選擇與姊妹走出不同路線，以全套TOM FORD亮片豹紋貼身褲裝，性感撩人。

(中時 )

黃鐙輝《疑霧公堂》光頭演清朝將… 男星大露8塊肌 練俏臀吐露2祕招

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。