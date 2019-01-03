卡戴珊一家雪地裡穿比基尼 姊妹度假服尬出土豪style

2019年01月03日 22:29 中時 陳張眾

坎達爾則換上螢光綠色I.Am.Gia上衣，耳戴BALENCIAGA復古耳環，為春夏最夯的螢光色調現身說法。（翻攝自Kendall Jenner官方IG）

金卡戴珊與家人度假時，亦選穿PRADA的螢光粉紅羽絨滑雪套裝，讓人想不看她都難。（翻攝自Kim Kardashian官方IG）

小妹凱莉珍娜乾脆把頭髮染成螢光藍色，搭配白、灰色系為主的羽絨服、棉褲，態度滿點。（翻攝自Kylie Jenner官方IG）

克洛伊卡戴珊選擇與姊妹走出不同路線，以全套TOM FORD亮片豹紋貼身褲裝，性感撩人。（翻攝自Khloe Kardashian官方IG）

歲末年初，不少明星仍處在快樂的休假模式當中，人人都是網紅的卡戴珊家族也不例外，更選擇美國科羅拉多州的滑雪勝地阿斯彭（Aspen），做為歡慶新年的目的地。包含金、寇特妮等一家5姊妹，也為此旅程做好萬全準備，煞費苦心演繹融入流行元素的闊氣土豪style

大姊寇特妮卡戴珊（Kourtney Kardashian）率先出擊，照片裡她身穿銀色羽絨衣，內搭成套比基尼泳裝，與同母異父的妹妹坎達爾珍娜（Kendall Jenner）在雪地中上演辣妹過招。小妹坎達爾則換上螢光綠色I.Am.Gia上衣，耳戴BALENCIAGA復古耳環，為春夏最夯的螢光色調現身說法。

無獨有偶，二姊金卡戴珊（Kim Kardashian）與家人度假時，亦選穿PRADA的螢光粉紅羽絨滑雪套裝，讓人不看她都難；小妹凱莉（Kylie Jenner）更乾脆把頭髮染成螢光藍色，搭配白、灰色系為主的羽絨服、棉褲，態度滿點。而留著一頭白金色長直髮的克洛伊卡戴珊（Khloe Kardashian），選擇與姊妹走出不同路線，以全套TOM FORD亮片豹紋貼身褲裝，性感撩人。

(中時 )