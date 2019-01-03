男星大露8塊肌 練俏臀吐露2祕招

2019年01月03日 22:43 中時 洪秀瑛

發送紅豆餅。（傳遞娛樂提供）

以《女兵日記》打開知名度。（傳遞娛樂提供）

形象健康。（傳遞娛樂提供）

藝人梁瀚名去年以《女兵日記》中飾演「林國樑」暴紅，陽光形象及燦爛笑容被稱新一代「師奶殺手」，近期《女兵日記》也在中天綜合台播出。日前寒流來襲，人帥心也暖的他，與好友們買了300個紅豆餅上街發送給遊民，做公益不落人後。

梁瀚名默默行善已有3、4年，他有個好友在賣紅豆餅，這幾年都會跟好友一起到萬華發放紅豆餅給遊民，希望可以透過自己微薄力量傳遞給他們，「我一路走來一步一腳印，覺得要有感恩的心」，現在拍戲有知名度，更不改初衷，如果可以會一直做下去。

除了溫暖個性，梁瀚名也有一身精實肌肉，人魚線跟八塊肌驚人，他靠運動維持身材，至今已保持12年習慣，興趣也都和運動有關，舉凡籃球、健身、游泳、衝浪、潛水都是專長。除了誘人腹肌，他最自豪屁股線條，「我屁股很翹」，在健身房必做握推及深蹲加強。

目前他仍趕拍《女兵日記：女力報到》，工作滿檔仍抓緊時間健身，維持每周上2次健身房習慣，「如果是夜戲，白天就會去健身；如果白天拍戲，工作結束還有時間也會去」，若拍整天的戲就會騎YouBike通勤，維持身材非常有毅力。

(中時 )