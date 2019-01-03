時代廣場跨年抖音擠下東芝 陸企能以日企為鑑？

2019年01月03日 23:09 中時電子報 盧伯華

日前全球都懷著熱烈期待的心情迎接新的2019年，各地的都市地標都舉辦了熱鬧的跨年活動，其中美國紐約時代廣場是時間較晚卻廣受矚目的一處跨年熱點。今年時代廣場跨年活動倒數迎新年的最高潮時，有許多人注意到倒數結束時水晶球降落儀式的贊助企業換了廠商。就在眾人的驚呼聲中，已贊助了10年的日本東芝企業標誌不再出現，取而代之的是中國大陸新崛起的網路影音公司「抖音Tik-Tok」。

大陸微信《航通社》所撰發一篇有感而發的報導指出，數十年來，紐約時報廣場的跨年儀式成為全球跨年最著的指標地點，透過電視現場轉播，數以億雙眼珠共同觀看廣場上的人群迎接新年。時代廣場是因美國《紐約時報》總部設於此地的百老匯1475號樓而得名，跨年最高潮的倒數計時結束時，紐約時報大廈會有一個大型水晶球緩緩降下，通過一塊寫著年份數字的看板，宣告新的一年來臨。由於轉播的媒體太多，這個位置的廣告效益無庸置疑最高，價格當然也最貴。

過去十餘年來這面廣告一直是由日本東芝企業所標得，但是今年出現了讓外國人困惑的景象。「抖音(Tik Tok)？這是什麼東西？」這對大陸人再熟悉不過的標識，讓各國人都驚奇於這家公司到底何方神聖，竟然能擊敗國際級企業東芝搶下廣告位置。社群網路上一片驚訝與慌張，許多人在推特發文說：「這是什麼鬼？」「開年第一個看到的居然是抖音，這一年不會好了」。

陸企抖音Tik-Tok公司買下了原由日企東芝包下十餘年的時代廣場廣告看板。（圖／Youtube截圖)

時代廣場大玻璃球隨倒數計時降下宣告2019新年到來

報導指出，日本東芝是前年11月決定終止這面廣告位置的合約，並在2018年5月拆除有「TOSHIBA」字樣的廣告板。新的廣告主用多少錢買下這個位置尚未得知，但2007年東芝得標價格是每月27.5萬到40萬美元（分淡旺季）。該公司重金投資核電事業，同時併購了美國西屋公司，卻因2011年東京地震引發福島核電廠事故而一蹶不振，此後不斷出售資產力圖求生。

這三十年來像東芝遭逢重挫的日企不可勝數，當年一擲千金買下洛克菲勒中心的日本人，曾讓美國人有「日本將買下美國」的擔憂，而今情勢已然丕變。1990年代在中國也處處可見日本產品與企業的廣告，東芝和松下、日立、夏普都是家喻戶曉的品牌，現在這些廣告牌有許多與時代廣場廣告的下場相同，逐漸消失在群眾的眼光中。

報導說，這些日本傑出企業過去幾年都受到美國以「377調查」的手段進行貿易緊縮措施， 1987 年東芝因早年向蘇聯走私數位控制機床受到美國政府制裁，3年內不得向美國出售產品，情形跟今天華為、中興因伊朗而起的風波如出一轍。

而快速發展的大陸企業抖音公司這次海外廣告投放的主戰場除了時報廣場外，還有阿拉伯聯合大公國的杜拜塔，該大樓前幾年曾發生高層火災，近年來跨年都只有燈光秀而無煙火表演，所以「抖音Tik Tok」在杜拜塔亮相，也確實夠吸睛。

報導表示，抖音公司對外不諱言要挑戰百度等網路巨頭，未來10年可能也會像先前的東芝一樣，持續在時報廣場的水晶球活動中露臉。來自新時代中國的新創企業抖音取代了象徵日本昔日榮光的東芝，讓愈來愈多的人將近三四十年來的日本與中國相提並論，雖然時移勢遷，歷史不見得會重演，但同為亞洲文化大國，歷史走向又如此相似，日本確實可以做為中國一面最好的鏡子。

(中時電子報)