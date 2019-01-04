NBA》賽後檢討變調？豪哥前隊友遭爆鬥毆

2019年01月04日 00:12 中時電子報 黃及人

曾跟林書豪在火箭當過1年隊友的以色列籍球員卡斯比，竟遭《The Athletic》記者沙拉尼亞爆料，在3日灰熊與活塞賽後的球隊檢討會，跟灰熊隊友坦普爆發激烈口角，兩人甚至大打出手，也讓近況低迷的灰熊更陷難解泥沼！

灰熊原本季初狀態不錯，也暫居西區前8位置一段時間，沒想到最近10場輸了8場，3日以94比101不敵活塞後更吞3連敗，灰熊總教練比克斯塔夫決定賽後在休息室召開檢討會議，期望藉由彼此討論，找出球隊狀態低迷主因。

沒想到隨著會議進行，竟變先發指責板凳表現欠佳的批鬥大會，自認已先做好防守的卡斯比，直接跟3日擔任先發後衛的坦普對嗆，兩人越吵越兇，甚至變成全武行，直到其他灰熊球員把兩人隔開，才好不容易結束這場鬧劇。

詭異的是，灰熊先發中鋒馬克蓋索在開完會後，接受媒體訪問時，絕口不提自家球員鬥毆事件，只是相當「官腔」表示，「我們開誠布公交流了一下，努力讓球隊回到正軌，成為一支真正優秀的球隊，盡一切努力讓球隊可以連勝。」

灰熊會發生這種內訌鬧劇並不意外，因為身為總教練的比克斯塔夫，原本就不擅長建立球隊內部和諧關係，他先前擔任火箭代總教練期間，也把火箭內部氣氛弄到烏煙瘴氣，召開這種自家球員鬧到打架的檢討會，不如別開比較好！

(中時電子報)