NBA》賽後檢討變調？豪哥前隊友遭爆鬥毆

灰熊前鋒卡斯比竟在3日賽後檢討會上跟隊友坦普打了起來。(美聯社)

友善列印
中時電子報

曾跟林書豪在火箭當過1年隊友的以色列籍球員卡斯比，竟遭《The Athletic》記者沙拉尼亞爆料，在3日灰熊與活塞賽後的球隊檢討會，跟灰熊隊友坦普爆發激烈口角，兩人甚至大打出手，也讓近況低迷的灰熊更陷難解泥沼！

灰熊原本季初狀態不錯，也暫居西區前8位置一段時間，沒想到最近10場輸了8場，3日以94比101不敵活塞後更吞3連敗，灰熊總教練比克斯塔夫決定賽後在休息室召開檢討會議，期望藉由彼此討論，找出球隊狀態低迷主因。

沒想到隨著會議進行，竟變先發指責板凳表現欠佳的批鬥大會，自認已先做好防守的卡斯比，直接跟3日擔任先發後衛的坦普對嗆，兩人越吵越兇，甚至變成全武行，直到其他灰熊球員把兩人隔開，才好不容易結束這場鬧劇。

詭異的是，灰熊先發中鋒馬克蓋索在開完會後，接受媒體訪問時，絕口不提自家球員鬥毆事件，只是相當「官腔」表示，「我們開誠布公交流了一下，努力讓球隊回到正軌，成為一支真正優秀的球隊，盡一切努力讓球隊可以連勝。」

灰熊會發生這種內訌鬧劇並不意外，因為身為總教練的比克斯塔夫，原本就不擅長建立球隊內部和諧關係，他先前擔任火箭代總教練期間，也把火箭內部氣氛弄到烏煙瘴氣，召開這種自家球員鬧到打架的檢討會，不如別開比較好！

(中時電子報)

UBA》風波後首次出賽 洪楷傑：全…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。