2女9男玩6小時不斷電升天趴 主辦被逮悲劇了…

新北市一名32歲的王姓女子，於去年5月在不公開臉書社團刊登「6小時不斷電性愛趴」等訊息，吸引9名男子參加。(示意圖/中時資料照)

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中時電子報

新北市一名32歲的王姓女子，於去年5月在不公開臉書社團刊登「6小時不斷電性愛趴」等訊息，吸引9名男子參加，未料進行到一半便被警方查獲，遭新北地院依圖利媒介性交罪，判王女4月徒刑，緩行2年。

據《蘋果》報導，王女於2018年5月在臉書3個不公開社團上，刊出5月26日將於土城某摩鐵舉辦「6小時不斷電性愛趴」的訊息，更表示「女生很哈大棒棒」、「希望幹整晚」等，並預計將有28歲、30歲的大C、大D優質正妹人妻；18歲大D嫩妹參加，加上自己共有4個女生，男生則預計招募20-25人。

9名網友看見訊息後，便立即與王女聯繫，並匯款2000訂金，王女則找來一49歲的劉姓女子一同參與性愛趴。一行人於同月26日晚間6時許，在新北市某摩鐵開趴，直至晚間11時許，警方在網路巡邏時見到此訊息，前往該摩鐵臨檢並查獲2女9男，並起出10個已用保險套。

警方訊問後，發現王女已辦過3場性愛趴，目的是為了多賺一點錢，而9名男子中亦有曾經參與過的回頭客，還表示「就是一種吃到飽的概念，就看你體力能夠做幾次」，但也有人抱怨看到訊息寫得很美好，實際到場才發現竟有年近半百的女子，「不過錢都花了，硬著頭皮還是得上!」

新北地院審訊後，考量王女吳前科，且犯後態度良好，經此案偵審應有所警惕且無再犯之虞，依圖利媒介性交罪判刑王女4月徒刑，可12萬元易科罰金，緩行2年需保護管束，且需接受法治教育5場，法院並沒收現場未用保險套11個，以及王女犯罪所得3萬1500元。全案可上訴。

(中時電子報)

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