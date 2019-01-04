丹麥Bodum精品咖啡機 全聯集印花0.6折起換購

Bodum owner Jorgen Bodum（中）從丹麥來台，昨與全聯先生邱彥翔（左起）、全聯營運長蔡篤昌、咖啡師Daniel Kvist、全聯行銷部協理劉鴻徵參加Bodum印花換購活動。（全聯提供）

友善列印
中時

超市集點不在只是廚具，這回全聯走出廚房進到客廳，1年2檔的集印花活動，首度與丹麥咖啡精品Bodum合作，訴求品味美好生活，全店消費200元獲1枚印花，集20枚+229元起可換購8款小家電或周邊配件，60枚印花+69元最低可享0.6折。

台灣咖啡市場1年可達750億元，全聯沖泡咖啡銷量占整體零售通路約5成是市占最高，研磨咖啡消費族群近5成是45至59歲，女性占超過7成，正好與全聯婆婆、媽媽的主力客層相符。全球平均每天喝掉16億杯咖啡，最會喝的盧森堡人每天平均喝7.8杯，台灣人每天喝0.3杯，相較之下還有很大的成長空間。

全聯印花換購，引進屢獲德國紅點設計獎與iF設計獎肯定的Bodum系列商品。（全聯提供）

看好黑金商機，今（4日）起至5月9日共18周，引進1944年成立、屢獲德國紅點設計獎與iF設計獎肯定的Bodum系列明星商品，包括號稱會呼吸的「雙層玻璃杯」、「不鏽鋼真空隨行杯」、「哥本哈根保溫瓶」、「儲物罐」，呼應近期要推動的「在家吃早餐」、「春遊野餐趣」主題。

另，因去年上半年Jamie Oliver果汁調理機換購超過25萬台，可見小家電受歡迎，這次Bodum系列小家電增為4款，有「多段式磨豆機」、新品「美式濾滴咖啡機」及「電動虹吸式咖啡壺」、「鬆餅機」。

全聯自2015年推出換購活動，品牌包括雙人牌、WMF、Jamie Oliver、瑞仕鑽石鍋，營運長蔡篤昌表示2015年至2017年皆找非熱門檔期推出活動，且1年只辦1檔，愈做愈受歡迎後，去年起改為1年2檔，上半年有過年，下半年有中元節，涵蓋兩大強檔，可讓920萬會員多消費、加速換購。

根據統計，2015年至今共5檔已換購超過620萬件廚具，包含220萬個鍋子、190萬件刀具、110萬件鍋鏟湯勺，等於全台約872萬家戶數，平均每4戶就有一個全聯的鍋具。

全聯集印花活動結合北歐與時尚美學概念，8款Bodum咖啡機及周邊配件，集20枚印花＋229元起可兌換。（全聯提供）

每檔平均可兌換130萬件，去年上半年Jamie Oliver換出147萬件，數量最高；下半年瑞仕鑽石鍋兌換商品金額破20億元，是金額最高。蔡篤昌認為換購活動3大成功要素在於嚴選精品、打出1至3折低折扣、活動時間長讓主顧可順利換購，預料這次活動整體業績也可增逾1成。

(中時 )

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