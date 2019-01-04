就職酒空瓶也賣錢？韓國瑜飆2500 蔡英文剩這個價…

就職酒空瓶也可賣錢？韓國瑜飆到2500元 蔡英文剩這個價…（資料照/馬祖酒廠提供、李金生攝）

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中時電子報
韓就職酒「空瓶」價飆2500元　比原價高3倍。（影/中天新聞YouTube）

馬祖酒廠特地為韓國瑜，推出「韓國瑜拼經濟Q版紀念酒」，一上市就被搶購一空，現在連空酒瓶，都在網路上飆出2500元的高價，比紀念酒原價還高出三倍。對比其他政治人物，蔣經國和馬英九的紀念酒空瓶，也還有八九百元的身價，唯獨蔡英文就職紀念酒空瓶，在網路上的販售價竟才值銅板價50元。

馬祖酒廠特別推出紀念酒，這款賣菜郎CEO拚經濟主題性紀念酒，外包裝設計以賣菜郎Q版圖案為主體，搭配高雄著名景點。特選用2桶酒廠窖藏坑道後段珍藏40年陳年老高粱酒提味，最特殊是配合「諧音：發發發」的概念，特調58度陳年高粱酒，這也是馬祖酒廠建廠以來首次發行58度陳年高粱酒。在高雄市長韓國瑜就職典禮25日愛河公益攤位限量首賣，拚經濟價888元，所得收入全數捐給高雄偏鄉學童營養午餐。

中天新聞報導，連空酒瓶都在網路上飆出2500元的高價，比紀念酒原價還高出3倍。和其他政治人物比一比，蔣經國和馬英九的紀念酒空瓶，也還有八九百元的身價，唯獨蔡英文總統的紀念酒空瓶，現在連50元都乏人問津。有酒商業者受訪表示，這也和政治人物在人民心目中的熱度，知名度有無攀升等因素有關連。

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(中時電子報)

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