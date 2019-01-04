影》大媽停車場前一個閃身 省下停車費卻惹眾怒

2019年01月04日 00:54 中時電子報 柯毓庭

「少年欸!謝謝你的停車費!」一名網友在臉書社團po出一段影片，畫面只見原PO剛下班，繳完費準備出場時，卻遭後方的大媽超車，等於原PO替大媽繳了停車費，讓原PO氣炸「雖然說只是10元，但是奇摩子(感覺)真的很不爽!」

這名網友在爆廢公社PO出影片，表示他一如往常的下班後到停車場牽車準備回家，在騎至停車場出口繳完費等發票時，卻遭後方的大嬸直接超車並揚長而去，而大嬸騎出去後，出口柵欄便放下來，等於是原PO替大媽繳了10元停車費，讓原PO氣得將影片PO上網，表示「大嬸不是這樣操作的吧!雖然說只是10元，但是奇摩子(感覺)真的很不爽」。

大媽停車場前一個閃身 省下停車費卻惹眾怒

影片一出也立即引起網友附和，紛紛留言「這個直接報警」、「這種人我一定去報警處理」，更有人看到大媽的熟練技巧，表示「看這阿姨應該是老江湖了」，也有人安慰原PO，表示「花10元，買一個笑話，哈哈!」有人則建議原PO「報警告詐欺，這最快了，會成立」。

據了解，詐欺罪成立的條件依據刑法第339條第1項規定，為「意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科一千元以下罰金。」網友表示，就本例而言，大媽因在原PO投錢後繞過他，等於是詐欺原PO，並造成原PO財務上損失，如原PO提出告訴或可成立。

(中時電子報)