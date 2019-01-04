檄文討蔡 沈富雄：這是獨派4大老不聰明的地方

2019年01月04日 02:05 中時電子報 黃麗蓉

總統府資政吳澧培與總統府前資政彭明敏、長老教會牧師高俊明、中研院前院長李遠哲等4獨派大老，3日發表一封給蔡英文的公開信，要求蔡英文總統放棄連任。前民進黨立委沈富雄直言，這封檄文對行政院長賴清德反而不好，這也就是4大老不聰明的地方。

沈富雄在中天政論節目《新聞深喉嚨》指出，獨派4大老不是要賴清德，就是要民視董事長郭倍宏出戰2020，但是他們會傾向賴，因為賴清德對民進黨比較好，郭倍宏就是破壞分子，是負面的。他認為，賴清德應義不容辭出來選2020，明知不可為而為之，而不是明知不可為而不為。

沈富雄點出，民進黨的總統初選若啟動了，賴清德還是不去登記，這還能怪小英嗎？沒人跟她拚，她只好拚下去了。但若賴清德去登記，保證會贏過小英。沈富雄也不禁反問4大老，「你們在急什麼？」因站在賴清德的立場，4大老這一篇檄文對賴反而不好，這就是他們不聰明的地方，要促成這件事，就要低調。

沈富雄強調，民進黨主席補選候選人卓榮泰2020找人來跟小英對幹的可能性沒有，若他有這種抱負，那小英這一關他過不了，顯然桃園市長鄭文燦、高市長選戰失利的陳其邁等7人提名他時，小英默許了。因此2020誰選，權力並不在卓榮泰，而是賴清德。

(中時電子報)