舌尖品異國！泰北牛肉湯喝酸辣、神仙炸排骨嘗爽脆

2019年01月04日 03:44 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

2019年到了，再過一個多月，就是農曆過年和寒假，很多人也會選擇在這個冬天尾牙、和親朋好友聚餐，總是一貫的中式圍爐、西式套餐，其實不出國也能品嚐道地異國風料理！別以為只有台南有牛肉湯，其實泰國的牛肉湯也是是一絕，特色香料、檸檬汁、牛肉丸嘗起來酸辣別有風味；中菜的無錫排骨經過滷製油炸，變身神仙炸排骨好開胃。



Asia49-峇厘島鐵板香料中卷。（Mega 50提供）

舌尖品異國！新北最高樓景觀餐廳Mega 50旗下的「Asia 49亞洲料理及酒廊」在新年伊始推出新菜色，該廳主廚范振偉根據來客主力多屬40歲以下年輕族群、喜歡嚐鮮的習性，即日起在常態菜單之外，特別新增一套四人份超值桌菜以及六道拿手力作，讓餐點更多元，點餐更方便！



Asia49-秘製辣醬炒天使蝦。（Mega 50提供）



 韓式宮廷炒年糕：炒年糕本是古時朝鮮的宮廷料理，流傳到民間後，紅通通的辣炒年糕才開始大行其道。主廚選用傳統不辣的版本，以韓式冬粉和年糕加上混合了蠔油、醬油、砂糖和魚露的醬汁，再拌炒牛肉和彩椒絲而成，年糕軟韌，醬料惹味，十分可口。

 泰北牛肉湯：泰式湯品多以酸辣為基底，最有名的當屬冬蔭恭酸辣蝦湯，但在山區地形為主的泰北，湯裡爽脆就不愛放椰漿，食材也從海鮮變成禽或畜肉，不變的是同樣用了南薑、香茅、檸檬葉等香料，並多加了爆香的紅蔥頭煮出香氣，把牛腱和牛肚燉至Q彈帶勁，切片後用，最後再連湯帶料，外加小番茄、檸檬汁、和牛肉丸回煮盛碗上桌，牛味十足、湯頭酸香，叫人食慾大開！

Asia49-新加坡海鮮肉骨茶。（Mega 50提供）

 峇厘島鐵板香料中卷：峇里島醬料滋味很美，是用紅辣椒、蒜、薑、薑黃、干蔥、石栗果仁、番茄肉、烤香的香菜子、烤過的蝦膏粉、混打成泥，加水及檸檬葉、椰糖和拍碎的香茅葉煮滾而成，新鮮中卷切段加此醬料、與玉米筍、小黃瓜和小番茄翻炒，滋味濃香迷人！

 秘製辣醬炒天使蝦：源自印尼的辣醬，是用混合了紅蔥頭、香茅、石栗子以及新鮮辣椒的香料打碎，再加油炒香備用；另起鍋爆香紅蔥頭，加魚露、蠔油、前述辣醬、白糖和高湯和勻，再加入天使蝦和新鮮鳳梨塊翻炒，待湯汁收乾起鍋，酸甜香辣的醬汁巴住蝦身，剝殼大啖，真叫人吮指回味！



 神仙炸排骨：碳烤蜜汁豬肋排就是下酒良伴，銷售長期居冠，中餐出身的主廚想到無錫排骨也是汁濃味美，但使之搖身一變，滷製成品後，再裹粉油炸，鹹中帶甜，酥香！



 新加坡海鮮肉骨茶：星國肉骨茶做法，加入海鮮更是流行的吃法，風味更上層樓。將川燙過的排骨、豬腳與乾炒過的白胡椒粒、烤過的整顆帶皮蒜頭、以及當歸、川芎、甘草等藥材放入鍋中，加水慢燉，待肉類軟爛後，再加入天使蝦、魚片、蛤蠣和中卷煮熟，料豐美、湯鮮甜。

(中時電子報)