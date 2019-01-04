懸疑推理城市冒險！韓式音樂劇秀「傾城記」登台中

2019年01月04日 03:45 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

身處中年危機的保險理賠部門員工─李勛，某日下班因為抗議而被迫改道時，撞上了一個正在逃跑的謎樣少女。少女有著一個藍色蝴蝶的刺青，以及輕柔的嗓音。「嘿，幫我好嗎？」這句話，改變了李勛的生活，也將他拉進了一個巨大的陰謀當中…！2019初始，來聽動聽歌曲、精彩演出，台韓合製的懸疑音樂劇「傾城記」1月將在台中歌劇院中登場。

曾獲韓國大邱國際音樂劇節評審委員特別獎的台灣團隊C MUSICAL製作，1月將推出台韓合製的懸疑音樂劇「傾城記」，邀請韓籍導演韓圭晶駐台創作指導，並由多名台灣資深音樂劇演員演出。團隊也入選今年度「台北市文化局傑出演藝團隊」，在廣藝基金會委託下，打造2019台韓合製新作「傾城記」。

從開場序曲〈傾城〉，彷彿不間斷地輪迴一樣，城市中的人們，日復一日地過著一樣的生活，不安的氛圍充斥；從來只為家人而活的李勛，在撞見王以寧後，以〈李勛的午夜夢境〉一曲，表達對人生改變的冀望；〈補教天王殷士陽〉作為「導師」殷士陽的華麗現身，救世主般地獲得崇拜，將上半場氣氛推向高潮。下半場〈以寧的故事〉作為以寧過往的大解密，帶出角色間的情緒糾葛。頂尖陣容跨海打造華麗演出

參與原創製作的韓國導演韓圭晶也是音樂劇演員出身，曾經執導多部原創音樂劇，曾獲2016年DIMF最佳原創音樂劇獎；韓籍編舞鄭皓準身為活躍音樂劇演員的同時，同時為蔚山ArtModel演技學院院長；歌唱指導金仁馨舞台演出經驗豐富，更於2016年湖南衛視《我想和你唱》第三期節目中奪得冠軍。

排演過程中，韓國主創團隊以嚴謹的排演行程、歌唱結構訓練與編舞系統與台灣音樂劇演員們共同工作，雙方不同的工作模式，過程中不斷溝通討論，希望透過韓國系統化的演員訓練課程，帶給台灣觀眾更具國際製作水準「台式」原創作品，。經過四個月的密集排練，令人引頸期盼的精彩演出，將於1月11日至13日於台中歌劇院中劇場盛大呈現。

(中時電子報)