1月4日三大報頭條

三大報頭條

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中時電子報
綜合報導

◎中國時報

獨派大老逼宮 陸批搞兩國論！蔡英文內外煎熬

●蔡英文總統內外交迫！資政吳澧培等獨派4大老一早刊登廣告公開逼宮，要蔡不要參選2020年總統大選，接著對岸國台辦痛批她搞「兩國論」。面對一日雙擊，蔡英文重炮回擊，要4大老了解國家目前的艱難處境和事情的輕重緩急，「誰要選、誰不選，不是誰說了算！」

大陸海漂豬確診非洲豬瘟！金門豬肉即日起暫停輸台

●農委會家畜衛生試驗所昨確認，去年底於金門田浦海岸飄流上岸的死亡豬隻帶有非洲豬瘟病毒。農委會依據風向及海流經驗，研判死豬來自大陸對岸，不屬於國內爆發案例，但已對發現死豬地點半徑5公里內養豬場進行移動管制，並自即日起暫停金門豬隻產品輸台14天。

明拒九二共識 正式定性台獨！國台辦首點名 批蔡兩國論

●蔡總統明確表示不接受九二共識和一國兩制，大陸國台辦發言人馬曉光3日上午發布新聞稿，首度點名痛斥蔡大放厥詞，赤裸裸地發表「兩國論」，煽動兩岸對立，是兩岸衝突的製造者，台海和平穩定的破壞者，台灣人民利益的加害者。

韓拋2個不能懷疑 盧籲放下意識形態！提醒中央別從自己角度思考

●大陸國家主席習近平提出「習五條」，強調堅持九二共識、反對台獨的共同政治基礎上推動兩岸關係和平發展，高雄市長韓國瑜拋出2個「不能懷疑」，包括不能懷疑共產黨必須收復台灣的決心及不能懷疑台灣人民追求民主自由的決心，提醒中央「不是根據自己的情感、自己解讀歷史、從自己的角度去思考。」

◎旺報

陸首次點名蔡 赤裸裸兩國論

●蔡英文總統明確表示不接受九二共識和一國兩制，大陸國台辦發言人馬曉光3日上午發布新聞稿，首次點名痛斥蔡英文大放厥詞，赤裸裸的發表「兩國論」，煽動兩岸對立，是兩岸衝突的製造者，台海和平穩定的破壞者，台灣人民利益的加害者。

蔡與陸徹底決裂 兩岸恐全面抗衡

●大陸國台辦發言人馬曉光3日首度點名定性蔡英文總統是赤裸裸兩國論。兩岸學者指出，這是個嚴厲的警訊，蔡英文不給兩岸關係留下餘地，只會讓民進黨自取滅亡；在外交、軍事、經濟各方面，大陸有的是辦法對付她，兩岸已走向全面抗衡的局勢。

蔡答錯兩岸題 只能靠獨取暖

●大陸官媒「中國台灣網」3日刊出一篇特約作者且十的評論文章，題為「蔡英文的兩岸題，答錯了！」指蔡英文在新年談話中用「四個必須」論述其兩岸立場、編織「三道網」來阻擋兩岸地方交流，表現出堅定的台獨立場、僵硬的兩岸政策和為兩岸交流設障的決心，用意是靠近「獨派」取暖。

政治爭議難解 先聚同民族文化

●新年伊始，兩岸領導人就上演激烈交鋒，層峰過招結束，陸委會與國台辦再來第二回合，但雙方毫無交集，反而讓本來就存在的政治矛盾更加激化。其實在政治分歧短時間難解之際，兩岸更需要強化的是民族與文化連結，多去體會文化的中國、歷史的中國、民族的中國，也只有先從民族文化認同培養起，才能重新累積兩岸的互信。

◎工商時報

蘋果自爆雷 概念股全倒

●蘋果（AAPL）2019年甫開春自爆調降財測利空，亞洲重量級蘋概股包括台積電、立訊精密、夏普、舜宇等昨（3）股價同步走跌，合計市值蒸發逾3,000億元，台積電單日縮水1,037.2億元最鉅。

僑外商來台投資大鬆綁

●僑外商來台投資大鬆綁！行政院3日拍板《外國人投資條例》及《華僑回國投資條例》，審查程序大幅簡化，將目前的「事前核准制」，放寬為「原則事後申報，例外事前核准」。以過去平均一年3,500件為例，修法後85％即3,000件可改「事後申報」制，僅500件維持事前核准，大大增加僑外資來台投資意願。

今年才剛開始... 新台幣即貶1.53角

●2019年才剛開始，股匯市接連兩個交易日上演股匯雙挫，在外資大逃殺下，新台幣兩天內出現重貶1.53角，3日收在30.886元兌1美元、創逾半個月新低，貶值9.2分、為近1個月單日最大跌幅，並爆出24.25億美元成交量。

市場逾9成機率 認為美今年不升息

●華爾街日報報導，基於外界對於今年美國經濟前景轉趨悲觀，根據聯邦基金利率期貨的最新走勢顯示，市場投資人押注聯準會（Fed）今年全年都不會升息的機率已經超過9成。

(中時電子報)

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