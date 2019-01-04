雨綿綿掰掰！今多雲到晴 北部高溫26度！週日再轉濕冷

今（4日）東北風減弱，各地都是多雲到晴。（林宜靜 攝）

友善列印
中時電子報
／整理報導
明回溫見冬陽　降雨機率降　週日在冷一波

連續幾天濕冷天氣，今（4日）東北季風減弱，水氣減少，全台各地回溫轉晴，北部高溫26度、中南部上看29度。然好天氣只會持續兩天，週日（6日）北東部再轉濕冷，另今日中南部空氣品質不佳，外出請注意。

雨綿綿掰掰，太陽公公露臉！今日至明白天東北季風減弱，氣溫回升，北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門為多雲到晴，馬祖雲量較多。明晚起鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣較涼，馬祖轉為有短暫魚的天氣。

氣溫方面，今天白天北部及東半部氣溫回升，高溫25～26度，中南部則可達28、29度，然早晚低溫僅17至19度，日夜溫差大。紫外線指數，宜蘭縣、南投縣、嘉義縣市、台南市、高雄市、台東縣、屏東縣達「高量級」；其他縣市皆達「中量級」。

值得注意的是，這波好天氣只持續兩天，週日北、東部又會重回陰沉多雨的濕涼天氣，另輕度颱風「帕布」對台灣無直接影響，然未來會接近泰國南部一帶，提醒週五、週六前後欲前往泰國的民眾注意相關資訊。

至於民眾關心的空氣品質，今日北部、宜蘭、花東及馬祖、澎湖為「良好」等級；竹苗及金門為「普通」等級；中部、雲嘉南及高屏為「橘色提醒」等級。

(中時電子報)

今天白天北部及東半部氣溫回升，高溫25～26度。（圖取自氣象局網頁）
懸疑推理城市冒險！韓式音樂劇秀… 台東02：02規模4.7地震 鹿野震度…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。