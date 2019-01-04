雨綿綿掰掰！今多雲到晴 北部高溫26度！週日再轉濕冷

2019年01月04日 04:44 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

明回溫見冬陽 降雨機率降 週日在冷一波

連續幾天濕冷天氣，今（4日）東北季風減弱，水氣減少，全台各地回溫轉晴，北部高溫26度、中南部上看29度。然好天氣只會持續兩天，週日（6日）北東部再轉濕冷，另今日中南部空氣品質不佳，外出請注意。

雨綿綿掰掰，太陽公公露臉！今日至明白天東北季風減弱，氣溫回升，北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門為多雲到晴，馬祖雲量較多。明晚起鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣較涼，馬祖轉為有短暫魚的天氣。

氣溫方面，今天白天北部及東半部氣溫回升，高溫25～26度，中南部則可達28、29度，然早晚低溫僅17至19度，日夜溫差大。紫外線指數，宜蘭縣、南投縣、嘉義縣市、台南市、高雄市、台東縣、屏東縣達「高量級」；其他縣市皆達「中量級」。

值得注意的是，這波好天氣只持續兩天，週日北、東部又會重回陰沉多雨的濕涼天氣，另輕度颱風「帕布」對台灣無直接影響，然未來會接近泰國南部一帶，提醒週五、週六前後欲前往泰國的民眾注意相關資訊。

至於民眾關心的空氣品質，今日北部、宜蘭、花東及馬祖、澎湖為「良好」等級；竹苗及金門為「普通」等級；中部、雲嘉南及高屏為「橘色提醒」等級。

(中時電子報)