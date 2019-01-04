頂級超市超狂 五星級飯店住宿、泡湯也可集點兌換

2019年01月04日 07:27 中時 郭家崴

台北寒舍艾美酒店探索廚房平假日自助下午餐劵（2張1組），於JASONS集10點＋1999元加價購或50點免費兌換。（JASONS提供）

寒舍艾麗酒店LA FARFALLA義式餐廳平假日自助下午餐劵（2張1組），於JASONS集10點＋1399元加價購或50點免費兌換。（JASONS提供）

台北喜來登12廚平日自助晚餐劵（2張1組），於JASONS集10點＋1899元加價購或50點免費兌換。（JASONS提供）

頂級超市超狂，集點活動打出五星級飯店住宿、泡湯！JASONS MARKET PLACE即日起至3月3日舉辦「食尚饗宴」集點活動，攜手寒舍艾美、寒舍艾麗、礁溪寒沐、台北喜來登等五星級飯店，期間消費滿500元集1點，10點可用5折起加價購、50點可免費兌換住宿、泡湯、自助下午餐和晚餐券。

其中，2017年底全新開幕的「礁溪寒沐酒店」有濃厚藝術氣息，可擁抱窗外綠意風光享受泡湯樂趣，10點+6499元可享有定價2萬2770元的「礁溪寒沐酒店」乘風居房型1晚（含2客早餐），折扣近5折，魅力最高；含有健身中心、綜合溫泉池、戶外游泳池和禮品店等多樣設施的「礁溪寒沐會館」，10點+1199元或50點可享有2張入場劵。

這次的自助餐劵，可用10點和2000元有找的加價購兌換，包括台北「寒舍艾美酒店」的探索廚房，主打從美國重金引進À LA CARTE等級的三層恆溫式Robata烤爐，提供肉類、海鮮與蔬菜的精緻燒烤；「寒舍艾麗酒店」LA FARFALLA義式餐廳，由知名義大利籍的Giorgio Pappalardo西餐廚藝總監操刀；台北「喜來登」12廚近期全新升級，新增多道異國料理，包含比利時淡菜鍋、西班牙伊比利火腿和越式牛肉河粉，各地佳餚應有盡有。

(中時 )