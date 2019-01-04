備戰學測！ 國文老師：國寫拿捏理性與感性的比例

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旺報

學測倒數計時！國文老師建議考前熟讀課本是最佳策略，尤其是經典古文30篇與A級選文；國寫雖然題目分為知性題與感性題，但還是不宜截然二分，而應該理性中有感性，感性中有理性，大概是80/20原則比較適當。

北市中正高中國文老師張青松表示，檢視107年學測、指考及日前大考中心研發的111年研究用試卷，「素養導向」是命題趨勢，著重「情境化」、「跨領域」及「整合運用能力」，因此很可能會將經典古文30篇、A級選文與其他領域文章古今對讀，以測驗考生解讀與分析長文能力；考生考前要強化長文閱讀與各領域文本的閱讀速度，多作考題，找出弱項特別加強，才能拿高分。

選擇題方面，張青松表示，107年學測考題，從注音、成語、改錯到閱讀理解題，30篇文言文全部出現在題目或選項中，考前熟讀課本是最佳策略。

若以30篇經典古文與時事連結，他舉例包括：九合一大選與〈原君〉、〈諫太宗十思疏〉連結；韓國瑜就任與余光中詩作〈讓春天從高雄出發〉連結；最強菜販競選口號和〈大同與小康〉「貨惡其棄於地也，不必藏於己；力惡其不出於身也，不必為己」連結；金庸與〈虬髯客〉連結；促轉東廠事件與〈廉恥〉、〈左忠毅公軼事〉連結。

張青松建議考生熟悉大考中心考古題與研究卷，強化問題意識與確立衝刺方向。尤其國寫處處留心皆學問，一有想法就立刻寫下來，成為腦中資料庫；面對重大議題，時常練習提出自己的看法，並作簡單紀錄，貼合生活經驗，如人工智慧、文明衝突、人類未來；掌握全球局勢的脈動，累積寫作素材及靈感，寫作時自可左右逢源。

張青松提醒考生確實掌握國寫時間，雖然今年已延長至90分鐘，仍應加快速度，下筆前詳讀引文的表面與深層重點，段段切題，做好時間分配（第一題40分鐘/第二題50分鐘）。

此外國寫雖分為知性題與感性題兩題，建議不宜截然二分，而應該像太極兩儀「理性中有感性，感性中有理性」，掌握80/20原則，理性題8成理性、2成感性；感性題8成感性、2成理性，比較適當。

最後他提醒考生，黑色0.7mm中性筆、修正帶都要準備兩套，透明墊板、非電子式手表都要準備好，平常心，吃好、睡好、運動好，身心狀況達到巔峰，祝考生國文都能拿到滿級分。

(旺報 )

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