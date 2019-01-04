NBA》詹皇人氣強強滾 柯瑞西區隊長不保

湖人前鋒詹姆斯灌籃。（美聯社資料照）

友善列印
中時電子報

詹姆斯(LeBron James)生涯首度轉戰西區，本季就有可能擠下柯瑞(Stephen Curry)，成為明星賽的西區人氣王。首輪開出的明星賽西區票數，詹姆斯108萬票領先全聯盟，柯瑞79萬居次。即使新東家湖人戰績普通，詹姆斯的人氣與武功仍是當今第一。

令人意外的是「飆風玫瑰」羅斯(Derrick Rose)以69萬票衝上西區第3，在後衛裡僅次於柯瑞，有望成為明星賽先發。羅斯季初在灰狼猛砍單場50分後落下英雄淚，他歷經生涯6年低潮，本季以場均18.9分、46%三分球命中率(生涯從未超過34%)大復活，百折不撓的精神感動了無數球迷。

19歲的「神奇小子」東契奇(Luka Doncic)以67萬票暫時領先第5的杜蘭特(Kevin Durant)。杜蘭特去年是西區第2，僅小輸柯瑞，本季人氣稍稍滑落，但仍超過「一眉哥」戴維斯(Anthony Davis)，足以守住3席前鋒的先發地位。

東區領先者是「字母哥」阿提托康波(Giannis Antetokounmpo)的99萬票，其次為厄文(Kyrie Irving)的91萬票。字母哥去年差一點擊敗詹皇，本季他應可繼任東區隊長。首度轉去東區的里歐納德(Kawhi Leonard)暫居第3，「閃電俠」韋德(Dwyane Wade)第4，林書豪在東區後衛裡排名第8。

去年的西區隊長是柯瑞，東區為詹姆斯。明星賽今年仍沿用隊長制，人氣最高者(球迷、球員、媒體投票)出任隊長，隊員再由兩位隊長各自選出，預定於台灣時間2月18日上午開打。

(中時電子報)

NBA》賽後檢討變調？豪哥前隊友… NBA》巫師有夠衰！先發主力掛掉…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。