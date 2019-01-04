NBA》詹皇人氣強強滾 柯瑞西區隊長不保

2019年01月04日 07:56 中時電子報 盧品青

LeBron/Steph and Giannis/Kyrie lead the first returns of #NBAAllStar Voting 2019 presented by @Google!



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詹姆斯(LeBron James)生涯首度轉戰西區，本季就有可能擠下柯瑞(Stephen Curry)，成為明星賽的西區人氣王。首輪開出的明星賽西區票數，詹姆斯108萬票領先全聯盟，柯瑞79萬居次。即使新東家湖人戰績普通，詹姆斯的人氣與武功仍是當今第一。

令人意外的是「飆風玫瑰」羅斯(Derrick Rose)以69萬票衝上西區第3，在後衛裡僅次於柯瑞，有望成為明星賽先發。羅斯季初在灰狼猛砍單場50分後落下英雄淚，他歷經生涯6年低潮，本季以場均18.9分、46%三分球命中率(生涯從未超過34%)大復活，百折不撓的精神感動了無數球迷。

19歲的「神奇小子」東契奇(Luka Doncic)以67萬票暫時領先第5的杜蘭特(Kevin Durant)。杜蘭特去年是西區第2，僅小輸柯瑞，本季人氣稍稍滑落，但仍超過「一眉哥」戴維斯(Anthony Davis)，足以守住3席前鋒的先發地位。

東區領先者是「字母哥」阿提托康波(Giannis Antetokounmpo)的99萬票，其次為厄文(Kyrie Irving)的91萬票。字母哥去年差一點擊敗詹皇，本季他應可繼任東區隊長。首度轉去東區的里歐納德(Kawhi Leonard)暫居第3，「閃電俠」韋德(Dwyane Wade)第4，林書豪在東區後衛裡排名第8。

去年的西區隊長是柯瑞，東區為詹姆斯。明星賽今年仍沿用隊長制，人氣最高者(球迷、球員、媒體投票)出任隊長，隊員再由兩位隊長各自選出，預定於台灣時間2月18日上午開打。

(中時電子報)