驚！網神解析「習五條」：竟有深層涵義 ？

總統蔡英文(左)、大陸領導人習近平(右)。(圖/合成圖，本報資料照)

友善列印
中時電子報
/綜合報導
「告台灣同胞書」40週年　習近平強調和平統一

蔡英文總統1日回應陸領導人習近平就對台5點政策方針，雙方態度強硬，蔡總統以「兩個拒絕、三防護網、四樣必須」，回應「習五條」，對此，有網友就分析表示，習近平對台演說，可總結為三枝箭，這三箭分別如下：

網友SincereBob (誠實老包)在批踢踢發文表示，一、最重要的，畫出「一國兩制」的前提和路徑圖，加速推動統一、壓迫並測試臺灣各黨表態。二、繞過中央政府，進行兩岸各地方政府的經濟融合和制度嫁接（車同軌書同文）。三、將文化做為政策工具，直接挑戰臺灣主體意識和分離主義。告訴美國中國的決心，中國一再強調台灣問題是中國利益之核心，這次談話自然再次重申。

該網友並提出建議了三種回應方式，分別如下：

其一，「一國兩制」應該負責先開出規劃細節，讓國際社會看誠意。

其二，討論「兩岸協議監督條例」修正版本，因應最新情勢：太陽花幹爆服貿，泛綠取得國會多數卻擱置該條例，根本是表裡不一。

其三，中華文化的保存、振興和創造性轉化，臺灣老早就在做。中華民國台灣沒搞文革，還成功實踐了民主。要談心靈契合，繞不開普世價值。

該網友總結認為，兩岸制度之爭，不只是爭自己的政權存亡，更是爭整個中華文明的走向，在大政治家眼中，數十年乃至百年，不過是棋盤上可以預料到的棋局變化。

(中時電子報)

文章來源：PTT論壇

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