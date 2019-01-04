因為這兩件事 網驚：讓小英又「充滿能量」了！

2019年01月04日 08:09 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

強硬回應習近平 蔡英文：不接受「一國兩制」

獨派四大老逼宮，要總統蔡英文交出行政權，且放棄競逐2020總統大選。沒料到弄巧成拙，反鞏固蔡英文的地位。而且大陸領導人習近平於「告台灣同胞書」40週年記念大會的談話，穩定小英的下任總統的提名資格。網友表示，因為習近平發了一篇告台灣同胞書，再加上深綠獨吱四大老登報痛批小英，結果讓小英又充滿能量了。

九合一大選，民進黨創下空前大敗，黨內逼宮蔡英文，小英面臨內憂外患的壓力。不過這內憂外患，先是習近平日前於「告台灣同胞書」40周年紀念會上的談話，讓蔡英文找到機會，重新凝聚台灣內部的統獨意識，化解外部壓力。

內憂本是小英面臨黨內逼宮壓力，但在總統府資政吳澧培與總統府前資政彭明敏、長老教會牧師高俊明、中研院前院長李遠哲等4獨派大老，3日發表一封給蔡英文的公開信，要求蔡英文總統放棄連任並交出行政權，遭外界砲轟背恩忘義，欺人太甚！四位獨派大老的弄巧成拙，議外鞏固小英在民進黨內地位。

《美麗島電子報》董事長吳子嘉於政論節目《關鍵時刻》就鐵口直斷表示，行政院長賴清德出局了。這四個獨派大老搞了個大洞，把自己的儲君丟下去，活埋掉了。蔡英文總統出線出定了！

底下網友也紛紛留言表示，「現在主要是討論，原本大家都不看好的小英，因為習近平發了一篇告台灣同胞書，再加上深綠獨吱四大老登報痛批小英，結果讓小英滿血」、「小英是補血，不過還是要看後續啊，沒看新潮流出來吠，沒看到其他派系出來挺小英，大家都還在觀風向看後續」、「統獨問題，一抓就靈」、「小英不切割獨派，不斷絕新毒瘤分贓的結構，就算暫時回血也終將必倒」、「這次蔡的言論普遍藍綠都聽得下去，就事論事的話」。

(中時電子報)