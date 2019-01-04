40年台海風雲四之一》 不是鄧小平！《告台灣同胞書》是他倆起草

2019年01月04日 08:34 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

胡喬木。(圖片翻拍自長安街知事)

譚文瑞。(圖片翻拍自長安街知事)

大陸領導人習近平2日在《告台灣同胞書》40週年紀念會上發表對台談話，提出新時代下新的對台工作方針。重溫40年前的今天，時任中國全國人大常委會委員長葉劍英發表了《告台灣同胞書》，打開兩岸的國共對峙已久的僵局。不禁感概「光陰荏苒，又早新春」。其實，《告台灣同胞書》共有五份，但最著名的就是時任國務院研究主任胡喬木和時任《人民日報》社國際部負責人譚文瑞共同起草的第五份《告台灣同胞書》，影響兩岸關係深遠至今。

據香港《蘋果日報》報導，《告台灣同胞書》共有五份，前四份不算有名。最早是由大陸的台灣民主自治同盟，於1950年2月28日發表，內容首次提及要解放台灣。第二次發表於1958年10月6日，即八二三炮戰結束後翌日，由中國共產黨中央委員會主席毛澤東親自撰寫，內容是要求台灣一同對付美國的帝國主義，以及提前通知停止炮擊金門七天。第三次發表於1958年10月25日，內容是警告台灣與美國結盟是沒有出路，應團結一致對外。第四次發表於1958年11月1日，但未公開發表。此時，海峽兩岸依舊是緊張對峙的局面。

時間來到1979年12月6日，中美兩國發表建交公報，確定將於1979年1月1日正式建立外交關係。據大陸《上觀新聞》報導，美國承認世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府，台灣是中國的一部分。中美兩國終於得到共識，也為爭取和平解決台灣問題創造有利條件。

大陸官方就中美建交舉行的中外記者招待會上，闡述了新的對台政策：台灣是我國的神聖領土。台灣人民是我們的骨肉同胞。台灣回到祖國的懷抱，實現祖國統一大業是包括台灣同胞和全國人民的共同願望。我們的一貫政策是愛國一家，愛國不分先後。我們希望台灣同胞和全國人民包括港澳同胞、海外僑胞，一起為祖國統一大業繼續作出貢獻。

12月17日，在中共三中全會召開前夕，大陸紀錄片《台海紀事》報導，鄧小平指示胡喬木，負責起草一份有關台灣問題的重要文稿，胡喬木找到譚文瑞，並告訴譚文瑞，鄧小平布置了一項任務，要在1979年元旦，以全國人大常委會名義，發布一份告台灣同胞書，要在三四天內起草一個初稿。

微信公眾號《長安街知事》詳述胡喬木向譚文瑞傳達鄧小平對這份文告的期望。胡喬木對譚文瑞：在這份文告中，要表明我們和平統一祖國的意願和政策；不再用解放台灣的口號，並要宣佈停止炮擊金門等沿海島嶼；提出兩岸通航、通郵、通商。

根據《台海紀事》，譚文瑞按照鄧小平的指示，在三四天的時間內，起草一份初稿，交給胡喬木。經過胡喬木精心修改潤色後，12月24日，兩人帶著修改稿，到鄧小平家裡，請他審定。兩天後，五屆全國人大常委會五次會議，討論通過了中華人民共和國全國人大常委會告台灣同胞書，這份僅有1800字的重要歷史文告，靜靜等待發表的時機。

1979年文旦，全國人大常委會發表《告台灣同胞書》，鄭重宣布爭取實現和平統一的大政方針，呼籲台灣當局以民族利益為重，對實現祖國統一的事業作出寶貴貢獻，以及通過商談結束台海軍事對峙狀態，撤除阻隔兩岸同胞的籓籬，實現通航通郵，發展貿易，進行經濟交流。

也是在這一天，大陸展現誠意，時任國防部長徐向前發表聲明，宣布從即日起停止對大金門，小金門，大担和二担等島嶼的砲擊，正式宣告結束1958年開始的人民解放軍對金門等島嶼的砲擊。

同樣在今天，中美兩國正式建立大使級外交關係，美國政府宣布斷絕同台灣的外交關係，終止美台共同防禦條約，並於年內撤走駐台美軍。中美關係步入一個新的階段。《告台灣同胞書》發表後，鄧小平訪問美國，他在華盛頓參眾兩院發表的演說中明確表示，我們不再用解放台灣這個提法了，只要台灣回歸祖國，我們尊重那裡的現實，和現行制度。

四年後，1983年，鄧小平會見美國西東大學教授楊力宇時，發表著名的「鄧六條」，強調台灣問題的核心是統一；兩岸制度可不同，但國際代表只能是中華人民共和國；不贊成台灣「完全自治」，否則成為兩個中國；台灣司法獨立，可保留軍隊等。也就是所謂的「和平統一、一國兩制」方針。

對於大陸的舉動，1979年4月，時任總統的蔣經國於國民黨中常會上，提出「三不政策」，以不接觸、不談判、不妥協作為反擊。台灣內部也展開了一場激烈的「保守派」與「開明派」政治路線鬥爭，彼此經常在報章雜誌上撰寫文章，各抒己見，毫不相讓，猶如經歷了一場小規模的「百花齊放」時代。但歷史洪流終究是抵不住，1987年，兩岸開放探親交流，宣告蔣經國的「三不政策」的瓦解。

(中時電子報)