四之二》 蕭規曹不隨！江澤民選這時間點發表「江八點」

2019年01月04日 08:49 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

1998年10月18日，時任中共總書記江澤民（前右）在北京會見海基會董事長辜振甫夫婦。（新華社）

相對於大陸領導人習近平和前領導人胡錦濤都是選在《告台灣同胞書》的逢十紀念發表對台政策，前領導人江澤民選擇的時間點非常特別，他於1995年1月30日發表著名的「江八點」，「江八點」發表完後，時任台灣總統的李登輝也以「李六條」作為回應。

江澤民會選在1995年，而不是1999年發表，推論可能跟台灣於1996年將舉行總統大選有關，如果選在1999年發表，時間太晚；但若選在1996年，怕會干預選舉結果，因此江澤民選在1995年的1月發表《為促進祖國統一大業的完成而繼續奮鬥》的講話。不過也有一說，江澤民是挑選自己喜歡時間點宣布他的對台論述而已。

在講話中，江澤民提到兩岸和平統一的八項主張，俗稱「江八點」:

（一）堅持一個中國的原則，是實現和平統一的基礎和前提。

（二）對於台灣同外國發展民間性經濟文化關係，我們不持異議。

（三）進行海峽兩岸和平統一談判，是我們的一貫主張。

（四）努力實現和平統一，中國人不打中國人。

（五）兩岸直接通郵、通航、通商，是兩岸經濟發展和各方面交往的客觀需要，也是兩岸同胞利益之所在，完全應當採取實際步驟加速實現直接三通。

（六）中華各族兒女共同創造的五千年燦爛文化，始終是維繫全體中國人的精神紐帶，也是實現和平統一的一個重要基礎。

（七）充分尊重台灣同胞的生活方式和當家作主的願望，保護台灣同胞的一切正當權益

（八）我們歡迎台灣當局的領導人以適當身份前來訪問，我們也願意接受台灣方面的邀請，前往台灣，可以共商國是，也可以先就某些問題交換意見。

而在江澤民發表完後，李登輝於同年4月作出回應，稱為「李六條」：

（一）在兩岸分治的現實上追求中國統一。

（二）以中華文化為基礎，加強兩岸交流。

（三）增進兩岸經貿往來，發展互利互補關係。

（四）兩岸平等參與國際組織，雙方領導人借此自然見面。

（五）兩岸均應堅持以和平方式解決一切爭端。炎黃子孫先互示真誠，不再骨肉相殘。

（六）兩岸共同維護港澳繁榮，促進港澳民主。

從「江八點」和「李六條」中，可發現江李兩人幾乎沒有任何共識，都是各自表述。雖然「江八點」與「李六條」中，雙方在經貿實務上都有增進往來的共識，也都同意中華文化是共同的基礎；然而，江澤民依舊強調不能放棄對台動武，並堅持鄧小平的「和平統一、一國兩制」方針，李登輝仍把大陸拒絕承諾放棄對台動武，認為是敵對狀態的延續。還可注意到，習近平所提到的「中國人不打中國人」首見於「江八點」中。

(中時電子報)