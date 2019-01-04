新光三越春節禮盒＋年菜 主打米其林餐廳、飯店

新光三越「教父牛排」美國帶骨肋眼乾式熟成牛排禮盒。（新光三越提供）

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新光三越獨家「台北喜來登大飯店請客樓特選年菜」，獲台北米其林二星肯定。（新光三越提供）
新光三越獨家「義大利福里安花神頂級奢華品味8件禮盒，彰顯義大利頂級手工工藝與生活時尚。（新光三越提供）
新光三越獨家限量「越福旺－明月蘋果禮盒」、「越福旺－套袋富士蘋果禮盒」、「越福旺－王林蘋果禮盒」。（新光三越提供）
新光三越獨家限量「Harrods 典藏尊榮英式禮籃」。（新光三越提供）

新光三越春節禮盒和年菜強打米其林餐廳和飯店，嚴選近200項世界與台灣各地的優質年節禮盒，初登場禮盒首度高達132項占比為7成，且超過30項是全台獨家，即日起新光三越APP、beauty stage美麗台同步線上預購。

這次最具話題的「頂級牛四大天王」，囊括米其林一星餐廳「牛排教父Danny’s Steakhouse」帶骨肋眼牛排禮盒、頂級燒肉「老乾杯」A5宮崎和牛牛排禮盒、日式鍋物「黑毛屋」A5宮崎和牛肉片禮盒、以高級全和牛聞名的「樂軒」神戶牛肉片禮盒。

獨家團圓年菜也有多款與米其林星級餐廳合作，包括米其林一星的亞都麗緻飯店「天香樓」東坡肉特選年菜、米其林二星喜來登飯店「請客樓」砂鍋一品雞招牌年菜等。

年節伴手禮匯集台灣百年老舖、台灣百大伴手禮，與港澳、日本北海道、京都、英國、法國、義大利等各地知名好禮，像是樂宮餅店牛油腰果曲奇餅禮盒，香港帝苑餅店華麗蝴蝶酥禮盒、珍妮小熊曲奇餅乾，與英國百年品牌Harrods典藏禮籃等，義大利福里安花神則突破春節送禮傳統，創新推出精緻奢華的頂級香氛禮盒。

這次商品24日前開放預購，16日至29日取貨，為方便顧客線上搶購限量春節禮盒，新光三越APP首度加入線上預購行列，精選港澳共6款人氣名店糕餅禮盒，13日前開啟APP的skm select精選優惠，即可同步預購；beautystage美麗台同步提供限定款春節禮盒預購）。

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