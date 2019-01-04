疑清晨視線差 瀝青工程車撞死獨居拾荒老翁

由於事故地點為上坡路段，瀝青工程車駕駛疑似視線不佳，撞上穿越馬路的拾荒老翁。（巫靜婷翻攝）

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巫靜婷
瀝青工程車撞擊撿回收的獨居老翁，撞擊力道猛烈，擋風玻璃及車頭皆有多處毀損。（巫靜婷翻攝）
瀝青工程車撞擊撿回收的獨居老翁，車頭還可看見老翁撿拾的塑膠袋。（巫靜婷翻攝）
由於事故地點為上坡路段，瀝青工程車駕駛疑似視線不佳，撞上穿越馬路的拾荒老翁。（巫靜婷翻攝）

苗栗市至公路4日清晨6時許，1名撿拾資源回收的林姓老翁，步行經台6線魚市場路段時，遭1輛從事瀝青工程趕赴上班的王姓駕駛當場撞擊，造成林翁頭部撕裂傷，緊急送往大千醫院急救仍宣告不治，王姓駕駛表示，清晨視線不佳，加上又有霧霾，才會沒注意到撞上，全案有待警方進一步調查。

事故地點魚市場門口附近民眾表示，66歲林姓老翁是獨居資源回收老人，平時就會在魚市場撿拾資源回收，先前也險些巡邏車撞上，不料今日清晨聽到巨響，出來查看竟發現林翁竟被瀝青工程車撞飛，癱軟倒在地上一動也不動，他隨行的回收物散落於車道，工程車前擋風玻璃碎裂，現場凌亂。

警方初步調查，28歲王姓男子清晨駕駛瀝青工程車，從後龍到苗栗趕赴上班，由於事故地點為上坡路段，王男疑似視線不佳，加上當時又有霧氣，撞上從巷內走出，欲穿越馬路的林翁。

警方指出，從現場沒有煞車痕跡，初步研判王男因視線不良，在沒有煞車情況下撞上林翁，林亦未留意到來車，瀝青工程車撞上老翁，駕駛王男並未受傷，而被撞擊的林翁則有頭部撕裂傷，由於其傷勢嚴重，經送往醫院搶救後，仍不幸撒手人寰，王男酒測值為零，詳細事發原因有待警方進一步調查。

(中時 )

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