SOGO金緻禮讚 500款年菜＋禮盒搶市

SOGO台北店、天母店「台北喜來登大飯店請客樓砂鍋一品雞（附甕）」。（SOGO提供）

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SOGO台北店、天母店「山海樓外帶年菜」4至6人份古味醰肉。（SOGO提供）
SOGO敦化館「N°168 PRIME STEAKHOUSE爐烤美國帶骨牛小排禮籃」。（SOGO提供）
SOGO忠孝館半島精品店尊榮禮籃，有蝴蝶酥禮盒、綜合苦味巧克力、桂花龍鬚糖及芝麻脆餅禮盒。（SOGO提供）

年節腳步近，遠東SOGO台北店與天母店館內餐廳即日起都可預約圍爐，且在2月10日前共同企畫「金緻禮讚 喜迎新春」禮品年菜特刊，精選500款新春禮品&好運年菜，首度邀集米其林星級飯店的台北喜來登大飯店請客樓、五星飯店美福和福華等年菜，和知名台菜名店「山海樓」、南門市場名店「逸湘齋」外帶年菜，預計可帶動業績成長1成。

今年年菜中西式、泰式、蔬食都有，大家庭首推忠孝館三合院喜迎新春年菜套餐、復興館新葡苑2019新春團圓年菜；小家庭推薦復興館鼎泰豐豐味年菜新品推薦；想品嘗西式風味，可選敦化館N°168 PRIME STEAKHOUSE爐烤美國帶骨牛小排禮籃。

星級飯店年菜精選請客樓砂鍋一品雞、台北美福大飯店好事成雙禮盒、台北福華大飯店香烤豬肋排等；人氣年節禮盒有忠孝館半島精品店尊榮禮籃、復興館獨家的糖村絹絨花賞、敦化館農純鄉滴雞精21入+蒸鱸精10入禮盒，顧及各年齡層送禮需求。

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新光三越春節禮盒＋年菜 主打米… 新店賞山水品茶香！等待春天櫻花…

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