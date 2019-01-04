藍綠挫勒等？習近平破梗：拒打模糊仗

2019年01月04日 09:27 中時電子報 王子瑄

總統蔡英文元旦發表「2019新年談話」隔日，中共國家主席習近平隨即發表《告台灣同胞書》四十週年紀念談話。內文4240字，全無「一中各表」相關字眼，兩岸的模糊空間也瞬間被習定調為「一國兩制」。朝野與民間，普遍認為這是習的破梗：拒打模糊仗。

自1992年，兩岸政府分別授權以海峽交流基金會、海峽兩岸關係協會在香港會談後，口頭協商形成「一個中國，各自表述」之不成文默契，稱為「九二共識」。2008年馬英九就任總統後，是兩岸使用「九二共識」的高峰期，不僅海峽交流基金會的文件開始使用此詞，2015年的兩岸領導人會面，也是以此作為互信基礎。2016年蔡英文執政後，僅承認有九二香港會談事實而不承認有所共識。

2019年1月2日，習近平正式在《告台灣同胞書》四十週年紀念談話中，宣示兩岸關係為：「海峽兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一。」期間共提12次「一中」、45次「統一」，並強調「一國兩制」。五小時後，蔡英文旋即鄭重否認九二共識。

此次習近平談話，各界聚焦究竟會否提及「九二共識」與「各自表述」相關詞彙。不料，習最終將九二共識定調為以中共為主體的同屬一中、國家統一，並將台灣空間定調為香港、澳門模式的「一國兩制」。朝野與民間皆譁然，因這形同習近平「拒絕再玩」，更為兩岸長久以來朦朧曖昧又具空間的關係破梗：拒打模糊仗。

據《中央通訊社》報導，對於習談話，全台各政黨除新黨外，罕見一致有意見。國民黨也發出聲明，表示堅持一中各表下的九二共識，兩岸處於分治狀態，一國兩制恐難獲得多數民意支持。民進黨、台聯黨、時代力量大聲反對外，曾言「兩岸一家親」的柯文哲也直言：「離心靈契合還有點距離。」主打「經濟100分、政治0分」的韓國瑜也表達：「不要懷疑台灣人民追求民主自由的決心。」外媒《自由亞洲電台》，也以國民黨及馬英九的尷尬為主軸，報導馬一再強調他們認為並堅持有九二共識與一中各表存在，習此言當是對蔡英文態度的不信任。

習近平談話中，特別三提「機遇」──「臺灣同胞為祖國大陸改革開放作出重大貢獻，也分享了大陸發展機遇」、「我們對臺灣同胞一視同仁，將繼續率先同臺灣同胞分享大陸發展機遇」、「中國的統一，不會損害任何國家的正當利益包括其在臺灣的經濟利益，只會給各國帶來更多發展機遇」。可見大陸在大國崛起，與身為全球第二大經濟體系的民族自豪下，對於自家「貨出得去，人進得來」，有著非凡的自信，更足為兩岸關係拒打模糊仗的資本；也為台灣無分藍綠，拋下震撼彈。

(中時電子報)