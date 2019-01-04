蘇州台商談習近平總書記在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上的講話

2019年01月04日 09:26 中時電子報 綜合報導

1979年元旦，全國人民代表大會常務委員會發表了《告台灣同胞書》，鄭重宣示了爭取祖國和平統一的大政方針，提出了結束軍事對峙狀態，實現兩岸同胞自由往來、通航通郵通商和開展經濟文化交流等重要主張。

40年來，中國共產黨、中國政府和中國人民為實現祖國和平統一進行了不懈努力。黨中央與時俱進豐富發展對臺大政方針，扎實推進對台工作，兩岸同胞同舟共濟、砥礪前行，兩岸關系總體面貌發生歷史性變化，《告台灣同胞書》中的許多主張變成生動的現實。

《告台灣同胞書》發表40周年紀念會1月2日上午10時在人民大會堂舉行。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平出席紀念會並發表重要講話。

廣運集團董事長講話談及1979年元旦發表了《告台灣同胞書》，今年是發表40周年，也是大陸改革開放40周年。這40年來，大陸的發展取得了舉世矚目的成就，一躍成為世界第二大經濟體。這40年，可以說台商是大陸改革開放的見證者。也因1979年元旦《告台灣同胞書》的發表，打破了兩岸隔絕狀態，擴大了人民間的交流，實現了兩岸三通，促進了兩岸經貿的發展。上世紀八十年代以來，大批台商進入大陸發展，讓台商也成為了改革開放的參與者。1990年廣運跟隨華碩的訂單來到蘇州，隨後設廠，扎根吳中經營已20餘年。當初的蘇州，路上看不到什麼高樓，街上也是腳踏車居多，整個城市看起來灰矇矇的一片。現在睜開眼睛，你會以為，可能在“瑞士”，在歐洲的感覺。40年來，經過兩岸同胞的共同努力，《告台灣同胞書》提出的許多政策主張都已經變為現實。特別是繼今年2月28號以來，國台辦發布了惠台31條，江蘇省發了惠台76條，蘇州發布了惠台55條政策，保障了台商台胞的同等待遇，增強了信心與獲得感。相信台商的在地發展會越來越好，兩岸關系的發展趨勢也定是利好的。兩岸一家親，共築中國夢。

和成（中國）有限公司董事長出席並表示1月2日上午，《告台灣同胞書》發表40周年紀念會在北京舉行，習近平發表重要講話。習主席用14句話為兩岸關系發展指明方向。

歷史的洪流中我們發現背離正道，始終會被人民給推翻，兩岸的和平大業亦是如此，唯有不斷的溝通與瞭解才行，我樂見兩岸攜手發展也會持續在這條道路上努力。

泰發花線製造總經理表示1979年1月1日，祖國大陸當局發表《告台灣同胞書》，至今正好40周年。今日上午我們認真觀看了《告台灣同胞書》發表40周年紀念會，通過會上領導人發表的重要講話，充分瞭解了祖國大陸推進和平統一的方針和進程。

40年來祖國大陸在政治文化以及經濟發展上都取得了輝煌的成就，且一路以來在向台灣同胞伸出善意橄欖枝的同時，也給予了台灣同胞大力的關心和支持。希望祖國大陸以“九二共識”為政治基礎，秉持“兩岸一家親”的理念，早日完成統一大業。對於少部分台獨勢力，他們的思想是偏差的，路線是錯誤的，台獨之路已經走到了盡頭。最近台灣九合一的選舉，民進黨的潰敗宣示著台獨勢力的衰退。台獨是違反歷史潮流的行為，兩岸統一是大勢所趨。大多數台灣同胞都認為“兩岸未來會走向統一”，也希望能夠和平統一，因為和平統一對台灣未來很重要，這決定了台灣的未來經濟繁榮，也保證了台灣人民的福祉和安全保障。

愛維爾食品總經理特助講話並表示習主席以民族大義、歷史大事、兩岸關系和平發展為載體，強調一國兩治的運作原則，共築「中國夢」的理想，在堅決反對台獨思想的前提下，釋出對兩岸關系互動的諸多善意回應，也以海納百川、萬般包容的胸懷看待兩岸不同政治體制的運作，共同努力，以國家統一為兩岸的無上光榮，想方設法撫平歷史創傷，朝向兩岸必須統一、必然統一的民族大業前行，台灣當局應能深切感受到此一善意氛圍，努力攜手並進，共創美好統一家園！

懶人健身房總經理表示兩岸關系發展歷程證明：台灣是中國一部分、兩岸同屬一個中國的歷史和法理事實，是任何人任何勢力都無法改變的！兩岸同胞都是中國人，血濃於水、守望相助的天然情感和民族認同，是任何人任何勢力都無法改變的！

晟邦精密副總經理作為一名到大陸發展的台商，表示深深感受到中國大陸越來越繁榮昌盛，講話中談及大陸出台了一系列有利於台商投資的政策扶持。同根同源的我們都嚮往和平穩定的發展機遇，辭舊迎新之際，我也期盼蘇州台協繼續發光發熱，為兩岸經濟做好紐帶。

好孕道月子中心總經理出席並講話，表示習主席倡議的以對話取代對抗、以合作取代爭鬥、以雙贏取代零和，兩岸關系才能行穩致遠。習主席的講話對台灣同胞釋出了善意，也鼓勵了台灣青年與大陸青年交流合作，來祖國大陸追夢、築夢、圓夢。讓兩岸應通盡通，增進兩岸人民互相瞭解，政治互相理解，共圖民族復興偉業。

巨集升包裝製品負責人這是一個好事情，我們看到祖國再次向台灣拋出“橄欖枝“回想40年前中國大陸對台灣問題提出一國兩制的善意。也看到兩岸從分際到往來交流，在在都顯現兩岸同胞對祖國統一的企盼與需求。在國際間因為祖國的日益壯大已讓中華民族的聲音在世界變得越來越響亮、華人社會更是一片兩岸盡快統一的呼聲！合則雙贏，分則弊大於利。相信值此之際感受到祖國的善意與國際間的於衡得失，台灣當局應該快速尋求共謀兩岸統一的對策！

(中時電子報)