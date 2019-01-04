稱「武斷執法」美發布陸旅遊警告

2019年01月04日 09:27 中時電子報 馮英志

基於外交情勢警張上升，美國務院3日發布中國大陸旅遊警告，促前往或已經在中國大陸旅行的美國公民提高警覺。

鑑於大陸「武斷執法」，加上強行「限制出境」的做法逼迫美國公民參與調查，美國務院提醒前往或已經在中國大陸旅行的美國公民提高警覺。

根據美國之音（VOA）4日報導，鑑於大陸「武斷執法」，加上強行「限制出境」的做法逼迫美國公民參與調查，有時可以把美國公民留在大陸長達幾年的時間，國務院提醒民眾在大陸旅行要格外小心；此外，由於大陸不承認雙重國籍，有雙重國籍和有大陸血統的美國公民可能會在大陸受到更多的審查和騷擾。

報導指出，國務院表示陸官方以脅迫手段執行離境禁令，手段包括強迫美國公民接受大陸政府的調查，把人從海外誘騙回國，協助政府有關部門以有利於大陸涉案方的方式解決民事糾紛。

國務院進一步指出，在陸美國公民可能遭拘留，得不到美國領事的探視，甚至不知自己犯了什麼法。美國公民還可能遭受長時間的拷問和拘留，理由是涉及「國家安全」。陸安全人員可能以發送批評大陸政府的私人電子資訊為由，拘留美國公民或將其驅逐出境。

自華為高層孟晚舟在加拿大遭拘捕並恐引渡至美國，大陸先後以「危害國安」為由，逮捕兩名加國公民疑似作為報復，導致中國大陸與美加兩國外交關係持續緊張；加國外交部表示，自華為案以來，已有13名加拿大公民被扣留在大陸，確認其中至少有8人已經獲釋。

美國國務院將全球旅行安全分為四級，從第一級「常規預防措施」到第四級「不要旅行」。中國大陸依然被列為「提高警覺」的第二級，但也警告美國公民在大陸新疆維吾爾自治區和西藏自治區可能面臨額外的安檢和警力增強。

(中時電子報)